So wollen Forscher Gewitter besser vorhersagen

Selbst verstärkende Aufwärtsbewegung

Und so funktioniert der Mechanismus im Detail: Die unterschiedliche Bodenfeuchte führt zu bodennahem Wind, weil die feuchtere Luft kälter ist und zu einer trockenen Region mit wärmerer Luft und geringerem Druck strömt. „Die durch die Bodenfeuchtigkeitsmuster erzeugte Brise reicht nicht weit in die Atmosphäre hinein, weniger als einen Kilometer“, erklärte Taylor gegenüber der APA. Der Wind in höheren Luftschichten wird davon nicht beeinflusst. Weht er dem bodennahen Luftstrom entgegen, „kommen die Wolken pro Zeit mit maximal viel neuer, bodennaher Luft in Kontakt – und diese Luft ist es, die dann von unten die Gewitterzelle füttert“, so Taylor.