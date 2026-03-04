Vorteilswelt
Probe war unauffällig

Gemeinde atmet auf! Trinkwasser ist wieder sauber

Tirol
04.03.2026 17:00
In Mieming kann das Trinkwasser wieder uneingeschränkt getrunken werden.
In Mieming kann das Trinkwasser wieder uneingeschränkt getrunken werden.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Eine Verunreinigung der Trinkwasserversorgung sorgte in der Tiroler Gemeinde Mieming für fünf Tage für Aufsehen. Am Donnerstag gab es schließlich die Entwarnung. Die Ursache ist jedoch noch unklar.

0 Kommentare

Seit Freitag herrschte, wie die „Krone“ berichtete, in der Gemeinde Mieming Ausnahmezustand! „Aufgrund der starken Niederschläge wurde im Zuge laufender Qualitätskontrollen eine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität festgestellt“, hieß es in einer Bekanntmachung von Gemeinde und Wassergenossenschaften.

Für die Bewohner bedeutete dies, das Wasser nicht ungekocht zu trinken oder für Speisen zu verwenden, keine offenen Wunden damit zu verarzten und mit dem verunreinigten Wasser nicht Zähne zu putzen.

Am Mittwoch um die Mittagszeit gab es schließlich die erlösende Meldung. „Das Trinkwasser ist wieder einwandfrei und entspricht allen gesetzlichen Vorgaben“, war auch auf der Social Media-Seite der Gemeinde Mieming zu entnehmen.

Aufatmen auch  bei Obmann, Ursachenforschung läuft
Mit der Meldung fiel auch Alois Larcher, Obmann der Wassergenossenschaft, ein Stein vom Herzen. „In den vergangenen Tagen läutete ständig das Telefon. Die Leute wollten wissen, was Stand der Dinge sei.“ Nun kann er bei weiteren Anfragen Entwarnung geben.

Zitat Icon

Nun müssen wir der Ursache auf den Grund gehen. Bis dahin wollen wir nichts behaupten, was wir nicht auch bestätigen können.

Alois Larcher, Obmann Wassergenossenschaft

Das Wasser muss nicht mehr abgekocht werden, das Leitungswasser kann uneingeschränkt verwendet und getrunken werden. Zusätzlich werden wie betroffenen Haushalte noch persönlich informiert.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Gemeinde Mieming
Starke Niederschläge: Trinkwasser verunreinigt
28.02.2026

Bis zur erlösenden Nachricht wurde auch die UV-Anlage in Betrieb genommen, um eine weitere Verunreinigung zu verhindern. Die Ursachenforschung läuft: „Nun müssen wir der Ursache auf den Grund gehen. Bis dahin wollen wir nichts behaupten, was wir nicht auch bestätigen können.“, sagt Larcher. 

Tirol
04.03.2026 17:00
Tirol

