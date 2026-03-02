Polit-Kenner: „Nur so kann man Kickl stoppen“

Ein Jahr nach dem Start der Dreierkoalition ist die Mehrheit dahin. Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) sieht die FPÖ im Höhenflug – und warnt im krone.tv Talk mit Jana Pasching: Ein Kanzler Herbert Kickl sei nur noch durch einen personellen Neustart bei ÖVP und SPÖ zu stoppen. Auch die Eskalation im Iran spiele den Freiheitlichen in die Hände.