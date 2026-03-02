Vorteilswelt
„Neue Köpfe“

Polit-Kenner: „Nur so kann man Kickl stoppen“

Innenpolitik
02.03.2026 15:08
Von krone.tv

Ein Jahr nach dem Start der Dreierkoalition ist die Mehrheit dahin. Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) sieht die FPÖ im Höhenflug – und warnt im krone.tv Talk mit Jana Pasching: Ein Kanzler Herbert Kickl sei nur noch durch einen personellen Neustart bei ÖVP und SPÖ zu stoppen. Auch die Eskalation im Iran spiele den Freiheitlichen in die Hände.

Die Stimmung im Land ist abgekühlt, die Regierung verliert laut Umfragen weiter an Zustimmung. Für Haselmayer schrillen die Alarmglocken bereits seit Monaten. Die FPÖ liege stabil bei rund 35 Prozent – mit Tendenz nach oben.

Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse
Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse(Bild: krone.tv)

Ein Kurswechsel allein werde nicht reichen, sagt der Demoskop: „Kickl ist nur verhinderbar, wenn die Regierungsparteien neue Köpfe bringen.“ Derzeit deute jedoch nichts auf einen personellen Neustart hin.

Lesen Sie auch:
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Neue Umfrage zeigt:
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
28.02.2026
„Krone“-Kommentar
Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen
02.03.2026

Zusätzlichen Rückenwind ortet Haselmayer durch die internationale Krise. Steigende Ölpreise, drohende Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit infolge der Iran-Eskalation würden Protestparteien traditionell stärken – und damit auch die FPÖ.

Das ganze Interview mit Christoph Haselmayer sehen Sie im Video oben!

Innenpolitik
02.03.2026 15:08
Folgen Sie uns auf