Polit-Kenner: „Nur so kann man Kickl stoppen“

Ein Jahr nach dem Start der Dreierkoalition ist die Mehrheit dahin. Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) sieht die FPÖ im Höhenflug – und warnt im krone.tv Talk mit Jana Pasching: Ein Kanzler Herbert Kickl sei nur noch durch einen personellen Neustart bei ÖVP und SPÖ zu stoppen. Auch die Eskalation im Iran spiele den Freiheitlichen in die Hände.
Die Stimmung im Land ist abgekühlt, die Regierung verliert laut Umfragen weiter an Zustimmung. Für Haselmayer schrillen die Alarmglocken bereits seit Monaten. Die FPÖ liege stabil bei rund 35 Prozent – mit Tendenz nach oben.
Ein Kurswechsel allein werde nicht reichen, sagt der Demoskop: „Kickl ist nur verhinderbar, wenn die Regierungsparteien neue Köpfe bringen.“ Derzeit deute jedoch nichts auf einen personellen Neustart hin.
Zusätzlichen Rückenwind ortet Haselmayer durch die internationale Krise. Steigende Ölpreise, drohende Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit infolge der Iran-Eskalation würden Protestparteien traditionell stärken – und damit auch die FPÖ.
Das ganze Interview mit Christoph Haselmayer sehen Sie im Video oben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.