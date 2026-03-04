Gewinnen Sie VIP-Tickets für Rapid gegen Salzburg!

Hautnah dran! Gilt für Sportfans dank der neuesten Version der sportkrone-App – die im WM-Channel täglich spannende Storys, Hintergrund-Reportagen und Interviews zu Österreich, allen Teilnehmern sowie den Geschehnissen im Umfeld des Spektakels liefert.
Und das Motto gilt auch für Sportbegeisterte selbst: Denn neben WM-Bällen und Trikots von Bundesliga-Teams verlosen wir in der sportkrone-App aktuell auch zwei VIP-Tickets für den großen Liga-Knaller zwischen Rapid und Salzburg. Für Grün-Weiß geht es diesen Sonntag (17 Uhr) daheim noch um einen Platz in den Top Sechs!
In den nächsten Wochen und Monaten warten auf die „Krone“-Community viele attraktive Gewinne, zudem unvergessliche Meet &Greets mit heimischen Sportstars – Preise, die es nirgends zu kaufen gibt! Dazu können Sie ab sofort auch ganz einfach Ihrem Lieblingsklub folgen, um keinen Transfer, kein Tor und kein Gerücht zu verpassen! Abgerundet wird unser Angebot von den zahlreichen Livestreams in Handball, Fußball und Eishockey.
