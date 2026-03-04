Gewinnen Sie VIP-Tickets für Rapid gegen Salzburg!

In den nächsten Wochen und Monaten warten auf die „Krone“-Community viele attraktive Gewinne, zudem unvergessliche Meet &Greets mit heimischen Sportstars – Preise, die es nirgends zu kaufen gibt! Dazu können Sie ab sofort auch ganz einfach Ihrem Lieblingsklub folgen, um keinen Transfer, kein Tor und kein Gerücht zu verpassen! Abgerundet wird unser Angebot von den zahlreichen Livestreams in Handball, Fußball und Eishockey.