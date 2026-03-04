Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit der Sportkrone-App

Gewinnen Sie VIP-Tickets für Rapid gegen Salzburg!

Gewinnspiele
04.03.2026 16:46
Rapid trifft auf Salzburg – und Sie können hautnah mit dabei sein.
Rapid trifft auf Salzburg – und Sie können hautnah mit dabei sein.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hautnah dran! Gilt für Sportfans dank der neuesten Version der sportkrone-App – die im WM-Channel täglich spannende Storys, Hintergrund-Reportagen und Interviews zu Österreich, allen Teilnehmern sowie den Geschehnissen im Umfeld des Spektakels liefert.

0 Kommentare

Und das Motto gilt auch für Sportbegeisterte selbst: Denn neben WM-Bällen und Trikots von Bundesliga-Teams verlosen wir in der sportkrone-App aktuell auch zwei VIP-Tickets für den großen Liga-Knaller zwischen Rapid und Salzburg. Für Grün-Weiß geht es diesen Sonntag (17 Uhr) daheim noch um einen Platz in den Top Sechs!

In den nächsten Wochen und Monaten warten auf die „Krone“-Community viele attraktive Gewinne, zudem unvergessliche Meet &Greets mit heimischen Sportstars – Preise, die es nirgends zu kaufen gibt! Dazu können Sie ab sofort auch ganz einfach Ihrem Lieblingsklub folgen, um keinen Transfer, kein Tor und kein Gerücht zu verpassen! Abgerundet wird unser Angebot von den zahlreichen Livestreams in Handball, Fußball und Eishockey.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
04.03.2026 16:46
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
445.248 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
411.554 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
357.659 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3512 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1897 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Iran droht weltweit ++ NATO fängt Iran-Rakete ab
1848 mal kommentiert
Rauch steigt nach israelischen Angriffen auf ein Dorf im Süden Libanons auf. Sollte Israel die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf