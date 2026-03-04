Rapper „Capital Bra“ kommt an den Wörthersee

Der bekannte Berliner Rapper Capital Bra gibt im April in der Klagenfurter Eventstage ein Live-Konzert. Wer ihn erleben will, sichert sich am besten jetzt schon Tickets. Der Künstler gilt schon jetzt als einer der erfolgreichsten in der deutschen Rapszene.
Besonders im deutschsprachigen Raum hat sich der Rapper mit seinen Songs einen Namen gemacht. In Deutschland zählt er zu den Künstlern mit den meistverkauften Tonträgern. Sein erfolgreichstes Lied, bekannt unter „Neymar“ produzierte er gemeinsam mit dem deutschen Rapper Ufo351. Es wurde bisher 139 Millionen Mal aufgerufen. Nun kommt der geborene Vladislav Balovatsky am 17. April mit seiner Musik in die Klagenfurter Eventstage. Einlass ist ab 21 Uhr. Besucher ab 16 Jahren können sich online schon ein Ticket um 29 Euro sichern. „Es kann sein, dass es für große Fans ein kleines Meet & Greet gibt“, geben die Organisatoren preis.
Der Künstler ist zurzeit 31 Jahre alt und in Sibirien geboren. Mit seinem eigenen Label „Bra Musik“ vertreibt er seine Songs über Universal Urban. Künstler wie Loredana, King Khalil, Juju, Gzuz, Xatar, Eno und Robin Schulz arbeiteten mit ihm schon zusammen. Doch die letzten Jahre waren für ihn etwas holprig, und er sorgte für diverse Skandale.
Drogensucht und Scheidung
So machte er zu Beginn des Jahres seine Drogensucht öffentlich. Der Künstler ist schwer Tilidin abhängig und dürfte auch andere Drogen konsumieren. Er versucht, von dem Zeug loszukommen, hatte jedoch schon mehrere Rückfälle – Fans sind besorgt. Auch seine zehnjährige Ehe ging im Vorjahr in die Brüche. Er war über zehn Jahre mit seiner Frau verheiratet – gemeinsam hatten sie vier Kinder.
Doch Capital Bra blickt positiv in die Zukunft. So postete er Ende letzten Jahres in seiner Instagram Story: „2026 nehme ich euch mit auf eine ganz persönliche Reise. Ihr werdet den echten Capital Bra kennenlernen, mit all meinen echten Emotionen, den Höhen und Tiefen, die mich ausmachen“. Zurzeit arbeitet der Künstler unter anderem an einer Dokumentation über sein Leben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.