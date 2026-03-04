Rapper „Capital Bra“ kommt an den Wörthersee

Besonders im deutschsprachigen Raum hat sich der Rapper mit seinen Songs einen Namen gemacht. In Deutschland zählt er zu den Künstlern mit den meistverkauften Tonträgern. Sein erfolgreichstes Lied, bekannt unter „Neymar“ produzierte er gemeinsam mit dem deutschen Rapper Ufo351. Es wurde bisher 139 Millionen Mal aufgerufen. Nun kommt der geborene Vladislav Balovatsky am 17. April mit seiner Musik in die Klagenfurter Eventstage. Einlass ist ab 21 Uhr. Besucher ab 16 Jahren können sich online schon ein Ticket um 29 Euro sichern. „Es kann sein, dass es für große Fans ein kleines Meet & Greet gibt“, geben die Organisatoren preis.