Konzert im April

Rapper „Capital Bra“ kommt an den Wörthersee

Kärnten
04.03.2026 16:00
Der berühmte Deutsch-Rapper kommt im April an den Wörthersee.
Der berühmte Deutsch-Rapper kommt im April an den Wörthersee.(Bild: Capital Bra)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Der bekannte Berliner Rapper Capital Bra gibt im April in der Klagenfurter Eventstage ein Live-Konzert.  Wer ihn erleben will, sichert sich am besten jetzt schon Tickets. Der Künstler gilt schon jetzt als einer der erfolgreichsten in der deutschen Rapszene.

Besonders im deutschsprachigen Raum hat sich der Rapper mit seinen Songs einen Namen gemacht. In Deutschland zählt er zu den Künstlern mit den meistverkauften Tonträgern. Sein erfolgreichstes Lied, bekannt unter „Neymar“ produzierte er gemeinsam mit dem deutschen Rapper Ufo351. Es wurde bisher 139 Millionen Mal aufgerufen. Nun kommt der geborene Vladislav Balovatsky am 17. April mit seiner Musik in die Klagenfurter Eventstage. Einlass ist ab 21 Uhr. Besucher ab 16 Jahren können sich online schon ein Ticket um 29 Euro sichern. „Es kann sein, dass es für große Fans ein kleines Meet & Greet gibt“, geben die Organisatoren preis.

Der Künstler ist zurzeit 31 Jahre alt und in Sibirien geboren. Mit seinem eigenen Label „Bra Musik“ vertreibt er seine Songs über Universal Urban. Künstler wie Loredana, King Khalil, Juju, Gzuz, Xatar, Eno und Robin Schulz arbeiteten mit ihm schon zusammen. Doch die letzten Jahre waren für ihn etwas holprig, und er sorgte für diverse Skandale.

Derzeit entsteht ein Dokufilm über den Rapper, in dem auch dessen Drogensucht thematisiert wird.
„War ein hartes Jahr“
Capital Bra: Manager spricht über Drogenproblem
04.01.2026

Drogensucht und Scheidung 
So machte er zu Beginn des Jahres seine Drogensucht öffentlich. Der Künstler ist schwer Tilidin abhängig und dürfte auch andere Drogen konsumieren. Er versucht, von dem Zeug loszukommen, hatte jedoch schon mehrere Rückfälle – Fans sind besorgt. Auch seine zehnjährige Ehe ging im Vorjahr in die Brüche. Er war über zehn Jahre mit seiner Frau verheiratet – gemeinsam hatten sie vier Kinder.

Doch Capital Bra blickt positiv in die Zukunft. So postete er Ende letzten Jahres in seiner Instagram Story: „2026 nehme ich euch mit auf eine ganz persönliche Reise. Ihr werdet den echten Capital Bra kennenlernen, mit all meinen echten Emotionen, den Höhen und Tiefen, die mich ausmachen“. Zurzeit arbeitet der Künstler unter anderem an einer Dokumentation über sein Leben.

