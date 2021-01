Nerd-Klischee hält Frauen vom Informatikstudium ab

Ungeachtet der im Zuge der Digitalisierung gestiegenen Karrierechancen insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik ist der Frauenanteil unter den MINT-Studierenden in Deutschland mit etwa einem Drittel im internationalen Vergleich recht niedrig. Noch vielsagender sei der Anteil der weiblichen Beschäftigten in MINT-Berufen - er betrage gerade einmal ein Sechstel, so die Uni Ulm in einer Mitteilung. Nicht ganz unschuldig daran sind laut Jeanrenaud die nach wie vor gängigen Stereotypen sowie Rollen- und Berufsbilder.