Eltern halten Buben für geeigneter für MINT

Mädchen und Frauen sind in Ausbildungen und Berufen im MINT-Bereich nach wie vor unterrepräsentiert. Ein Grund dürfte in der Rolle der Eltern liegen. Laut einer Studie halten drei Viertel der Befragten Burschen für MINT geeigneter als Mädchen. Zudem gebe es Vorbehalte bezüglich der Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeit mit dem Familienleben.
Für die Studie wurden knapp 1400 Eltern befragt, die mindestens eine Tochter zwischen zehn und 19 Jahren haben. Dazu kamen als Vergleichsgruppe knapp 500 Eltern, die ausschließlich Söhne haben. Eltern seien ein zentraler Faktor für die Berufswahl ihrer Kinder, heißt es darin. So würden sich etwa ihre eigenen Stereotype auf den Nachwuchs abfärben. Ein solches ist, dass 76 Prozent der Befragten Burschen für geeigneter für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) als Mädchen halten.
„Wer eignet sich besser für eine Tätigkeit in einem MINT-Bereich?“ oder „Wer hat mehr Freude an MINT-Aufgaben?“ wurde beispielsweise gefragt. Der Unterschied war laut Studienleiterin Elisabeth Gsottbauer von der Freien Universität Bozen aber nicht allzu groß. „Das ist eine ganz klare Hürde: Wer Mädchen für weniger geeignet hält, investiert auch weniger in MINT-Aktivitäten der Töchter“, sagte sie.
Was Eltern beim Job ihrer Kinder wichtig ist
Ein weiteres Ergebnis ist, dass die Vorstellungen zwischen dem Traumberuf der Eltern für ihre Tochter und MINT-Berufen auseinander klaffen. Eltern ist vor allem wichtig, dass die Arbeit interessant ist (94 Prozent), gute Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen (93) hat, eine sichere Stelle bietet (85) und genug Zeit für die Familie lässt (85). Das schreiben sie MINT-Berufen tendenziell nicht zu, vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schneidet hier schlecht ab (41 Prozent).
Um Vorurteile abzubauen, brächte es konkrete Handlungsaufforderungen, heißt es in der Studie. Das Vorspielen eines Videos habe die Einstellungen der Eltern nur kurzfristig ändern können.
