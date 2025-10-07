Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vergleich mit Mädchen

Eltern halten Buben für geeigneter für MINT

Wissenschaft
07.10.2025 13:07
Eltern halten Buben für geeigneter für Berufe in der Informatik als Mädchen (Symbolbild).
Eltern halten Buben für geeigneter für Berufe in der Informatik als Mädchen (Symbolbild).(Bild: APA/dpa/Friso Gentsch)

Mädchen und Frauen sind in Ausbildungen und Berufen im MINT-Bereich nach wie vor unterrepräsentiert. Ein Grund dürfte in der Rolle der Eltern liegen. Laut einer Studie halten drei Viertel der Befragten Burschen für MINT geeigneter als Mädchen. Zudem gebe es Vorbehalte bezüglich der Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeit mit dem Familienleben.

0 Kommentare

Für die Studie wurden knapp 1400 Eltern befragt, die mindestens eine Tochter zwischen zehn und 19 Jahren haben. Dazu kamen als Vergleichsgruppe knapp 500 Eltern, die ausschließlich Söhne haben. Eltern seien ein zentraler Faktor für die Berufswahl ihrer Kinder, heißt es darin. So würden sich etwa ihre eigenen Stereotype auf den Nachwuchs abfärben. Ein solches ist, dass 76 Prozent der Befragten Burschen für geeigneter für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) als Mädchen halten.

„Wer eignet sich besser für eine Tätigkeit in einem MINT-Bereich?“ oder „Wer hat mehr Freude an MINT-Aufgaben?“ wurde beispielsweise gefragt. Der Unterschied war laut Studienleiterin Elisabeth Gsottbauer von der Freien Universität Bozen aber nicht allzu groß. „Das ist eine ganz klare Hürde: Wer Mädchen für weniger geeignet hält, investiert auch weniger in MINT-Aktivitäten der Töchter“, sagte sie.

Lesen Sie auch:
„Fehl am Platz“
Frauen verlassen MINT-Berufe deutlich häufiger
19.09.2025
Das sind die Gründe
Warum 22,3% der Jungen ihre Ausbildung abbrechen
07.10.2025

Was Eltern beim Job ihrer Kinder wichtig ist
Ein weiteres Ergebnis ist, dass die Vorstellungen zwischen dem Traumberuf der Eltern für ihre Tochter und MINT-Berufen auseinander klaffen. Eltern ist vor allem wichtig, dass die Arbeit interessant ist (94 Prozent), gute Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen (93) hat, eine sichere Stelle bietet (85) und genug Zeit für die Familie lässt (85). Das schreiben sie MINT-Berufen tendenziell nicht zu, vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schneidet hier schlecht ab (41 Prozent).

Um Vorurteile abzubauen, brächte es konkrete Handlungsaufforderungen, heißt es in der Studie. Das Vorspielen eines Videos habe die Einstellungen der Eltern nur kurzfristig ändern können.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ElternFrauenKinderFamilie
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
159.406 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.389 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
129.455 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1198 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1046 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Wissenschaft
Vergleich mit Mädchen
Eltern halten Buben für geeigneter für MINT
Verkündung in Schweden
Nobelpreis für Physik geht an US-Quantenmechaniker
Krone Plus Logo
Possnig im Training
Weltall-Kandidatin: „Mit Rückflug auch zum Mars“
Krone Plus Logo
Gehirn als Vorbild
Künstliches Neuron ebnet Weg zum PC der Zukunft
Arbeit, Wohnen & Co.
Studienstart: „Wie geht‘s uns in Österreich?“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf