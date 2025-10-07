Eltern halten Buben für geeigneter für MINT

Was Eltern beim Job ihrer Kinder wichtig ist

Ein weiteres Ergebnis ist, dass die Vorstellungen zwischen dem Traumberuf der Eltern für ihre Tochter und MINT-Berufen auseinander klaffen. Eltern ist vor allem wichtig, dass die Arbeit interessant ist (94 Prozent), gute Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen (93) hat, eine sichere Stelle bietet (85) und genug Zeit für die Familie lässt (85). Das schreiben sie MINT-Berufen tendenziell nicht zu, vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schneidet hier schlecht ab (41 Prozent).