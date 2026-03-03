Neuzugang trainierte schon im Herbst beim VSV

Der dritte Klub in dieser Saison! Der Klagenfurter Michael Kernberger ist gestern in Villach angekommen, trainierte erstmals mit den Adlern mit. Er wird die zuletzt stark verjüngte Abwehr des VSV für den Rest der Saison verstärken, schon am Mittwoch im ersten Pre-Play-off-Spiel gegen Linz einlaufen.