Kurios! Erfolgstrainer wird nach 8:0-Sieg gefeuert

Fußball International
03.03.2026 14:03
Trainer Filipe Luis muss bei Flamengo überraschend gehen.
Trainer Filipe Luis muss bei Flamengo überraschend gehen.(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Paukenschlag in Brasilien! Flamengo trennt sich von Erfolgstrainer Filipe Luis. Und das unmittelbar nach einem 8:0-Kantersieg.

Der brasilianische Meister hat die Trennung vom 40-Jährigen offiziell bestätigt. Kurioserweise hatte Flamengo nur wenige Minuten zuvor Rio Maduira im Halbfinale des Taça Guanabara, einem Pokalwettbewerb zwischen Teams aus Rio de Janeiro, mit 8:0 vom Platz gefegt. Mit Luis gehen auch Co-Trainer Ivan Polanco und Fitnesstrainer Diogo Linhares.

Dabei hatte der ehemalige Verteidiger von Atlético Madrid erst Ende Dezember seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Keine drei Monate später ist das Kapitel bereits beendet. Luis übernahm Flamengo im November 2024 und lieferte eine beeindruckende Bilanz ab. In 99 Spielen holte er sieben (!) Titel, darunter die brasilianische Meisterschaft, den nationalen Pokal und die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur Champions League. 2025 wurde er sogar zum Trainer des Jahres in Südamerika gewählt.

Dennoch rumorte es zuletzt hinter den Kulissen. Die Vertragsverlängerung zog sich über Monate, immer wieder gab es Spekulationen über einen möglichen Wechsel nach Europa. Zudem verlor Flamengo unter Luis die Finals um den brasilianischen Supercup, die Recopa Sudamericana sowie den Interkontinental-Cup gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. In der Liga legte der Titelverteidiger zudem den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren hin.

Die Entlassung kam dennoch überraschend. Flamengo hatte zuletzt noch mit dem 42-Millionen-Euro-Transfer von Lucas Paqueta von West Ham United für Aufsehen gesorgt.

Als möglicher Nachfolger wird nun Leonardo Jardim gehandelt. Der frühere Monaco-Coach stand zuletzt bei Cruzeiro an der Seitenlinie.

