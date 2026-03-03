Kurios! Erfolgstrainer wird nach 8:0-Sieg gefeuert

Sieben Titel

Dabei hatte der ehemalige Verteidiger von Atlético Madrid erst Ende Dezember seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Keine drei Monate später ist das Kapitel bereits beendet. Luis übernahm Flamengo im November 2024 und lieferte eine beeindruckende Bilanz ab. In 99 Spielen holte er sieben (!) Titel, darunter die brasilianische Meisterschaft, den nationalen Pokal und die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur Champions League. 2025 wurde er sogar zum Trainer des Jahres in Südamerika gewählt.