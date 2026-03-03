Kein Weiterkommen
Glatteis: Chinesische Mauer wird zu Rutschpartie
Von krone.at
Touristen in China hatten am Wochenende bei ihrer Tour auf die Chinesische Mauer so ihre Probleme: Denn Glatteis machte das größte Bauwerk der Welt zu einer Rutschpartie.
Was für die Touristen vielleicht nicht so lustig war, ist für Zuschauer umso amüsanter: Ein Abschnitt der Chinesischen Mauer war so spiegelglatt, dass die Ausflügler der Reihe nach auf ihrem Hintern landeten und am Hosenboden unfreiwillig hinunterrutschten.
Wie das Video zeigt, lassen sich aber viele Touristen von dem kalten Wetter und der Glätte nicht von der Besichtigung der Mauer abhalten. Die Behörden warnen bei solchen Bedingungen und rufen zur Vorsicht auf – festes Schuhwerk ist natürlich ein Muss.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.