Jede dritte Frau in der EU wird Opfer von Gewalt

FRA-Direktorin Rautio: „Verletzung der Grundrechte“

„Gewalt gegen Frauen ist eine Verletzung der Grundrechte“, erklärt FRA-Direktorin Sirpa Rautio. „In der gesamten EU werden die Rechte der Frauen auf Würde, Sicherheit und Gleichstellung nach wie vor in großem Umfang verletzt. Wenn Missbrauch normalisiert, verschleiert oder ignoriert wird, spiegelt dies ein systemisches Versagen bei der Wahrung von Rechten wider. Die Mitgliedstaaten haben klare Verpflichtungen, Gewalt zu verhindern, Opfer zu schützen und den Zugang zur Justiz zu gewährleisten – und diese Ergebnisse zeigen, dass noch immer dringender Handlungsbedarf besteht.“

Österreich nur knapp unter EU-Schnitt

Jede zehnte Frau in der EU wurde von ihrem Partner laut Bericht bereits körperlich angegriffen und verletzt, Österreich liegt mit 8,6 Prozent aller Frauen nur knapp unter dem EU-Schnitt. 6,6 Prozent EU-weit und 4,9 Prozent in Österreich hatten Angst, ihr Partner könnte sie umbringen. Ebenfalls jede zehnte Frau gibt an, in ihrem Leben bereits Opfer einer Vergewaltigung geworden zu sein (Österreich: 8,7 Prozent). Am höchsten ist diese Zahl mit fast 22 Prozent in Schweden, am niedrigsten mit 2,3 Prozent in Bulgarien. Dies könnte daran liegen, dass in den skandinavischen Ländern mehr Gewaltverbrechen angezeigt werden.