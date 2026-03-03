Wenn die Herkunft bei Wohnungssuche entscheidet

Betroffen wird geholfen

„Solche Fälle werden regelmäßig an die Gleichbehandlungsanwaltschaft gemeldet. Nur weil die Wohnungsanzeige so klingt, als ob es ein Bewusstsein für den gesetzlichen Rahmen gibt, kann es dennoch im weiteren Verlauf zu rassistischen Diskriminierungen kommen. Betroffene können sich gerne zur kostenlosen und vertraulichen Beratung an uns wenden, um die rechtlichen Möglichkeiten im konkreten Fall zu besprechen“, erklärt Ulrike Salinger, Leiterin des Regionalbüros Oberösterreich der Gleichbehandlungsanwaltschaft.