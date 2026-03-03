„Sind Sie OK?“
Kuwaiter helfen abgeschossener US-Pilotin
Wie berichtet, wurden am Montag drei US-Kampfjets des Typs F-15 versehentlich über dem Golfstaat Kuwait abgeschossen. Die Besatzungen überstanden das „Friendly Fire“ der kuwaitischen Luftabwehr und wurden ins Spital gebracht. In den sozialen Medien verbreiten sich unterdessen nicht nur Aufnahmen von den abstürzenden Jets, sondern auch von der Hilfsbereitschaft der lokalen Bevölkerung.
In einem Augenzeugenvideo ist zu sehen, wie ein verletzter Pilot im Kofferraum eines Autos versorgt wird. In einem anderen Video wird eine Pilotin, die neben ihrem Fallschirm steht, von einem Passanten gefragt, ob alles OK sei und ob sie Hilfe benötige. „Nein, mir geht es gut“, hört man die junge Frau sagen, während die Handykamera immer näher heranzoomt.
„Alles ist gut, Sie sind in Sicherheit. Es gibt kein Problem. Danke schön, dass Sie uns helfen“, sagt der Mann. Die Kampfpilotin zuckt mit den Schultern und lächelt.
Der US-Nachrichtensender CNN lokalisierte Videos und berichtete, der Absturz habe sich wenige Kilometer vom US-Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem entfernt ereignet. Das US-Zentralkommando erklärte, dass die sechs Besatzungsmitglieder der drei Kampfflugzeuge sich in stabilem Zustand befinden. Der Vorfall vom Montag werde untersucht.
