Kuwaiter helfen abgeschossener US-Pilotin

In einem Augenzeugenvideo ist zu sehen, wie ein verletzter Pilot im Kofferraum eines Autos versorgt wird. In einem anderen Video wird eine Pilotin, die neben ihrem Fallschirm steht, von einem Passanten gefragt, ob alles OK sei und ob sie Hilfe benötige. „Nein, mir geht es gut“, hört man die junge Frau sagen, während die Handykamera immer näher heranzoomt.