Kranlady Miriam bewies bei Einsatz eiserne Nerven

Das Fingerspitzengefühl von Miriam Reifeltshammer aus Obernberg am Inn (OÖ) ringt auch deutlich älteren Kollegen Bewunderung ab. Denn die 22-Jährige hatte als Kranführerin im Verbund Innkraftwerk Egglfing-Oberberg nun einen Auftrag zu erledigen, der allerhöchste Konzentration, Präzision und Nervenstärke erforderte.
Miriam Reifeltshammer musste einen 76 Tonnen schweren und sieben Meter breiten Rotor exakt auf einer Welle der Turbine platzieren. Der Spielraum war dabei minimal, betrug nur wenige Millimeter. Die Folge: ein schweißtreibender und nervenzerreißender Einsatz.
Mithilfe eines Joysticks
Mehrere Einweiser mussten vom Boden aus den Fortgang ihrer Arbeit kontrollieren. Reifeltshammer ließ sich aber nicht beirren und bewies Coolness. Mithilfe eines Joysticks gelang es der Kranführerin, das wertvolle Maschinenteil exakt genau am richtigen Platz zu positionieren. Erleichterung und Freude waren im Anschluss groß.
29.000 Haushalte mit sauberer Energie beliefern
Bereits Anfang April soll der Rotor in Betrieb gehen und dann mehr als 29.000 Haushalte mit sauberer Energie beliefern. Seit Jänner 2024 läuft in dem schon 1951 in Betrieb genommenen zweistaatlichen Innkraftwerk Egglfing-Obernberg eine umfassende Erneuerung. Seither wird die Technik schrittweise auf den neuesten Stand gebracht.
Drei Kaplanturbinen müssen komplett getauscht sowie alle sechs Generatoren bis 2030 erneuert werden. Die Gesamtleistung wächst damit von 84 auf 90 Megawatt, die Stromleistung steigt um 52 Gigawattstunden auf 537 GWh. 83 Millionen Euro werden dafür investiert.
