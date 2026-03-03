Kranlady Miriam bewies bei Einsatz eiserne Nerven

Miriam Reifeltshammer musste einen 76 Tonnen schweren und sieben Meter breiten Rotor exakt auf einer Welle der Turbine platzieren. Der Spielraum war dabei minimal, betrug nur wenige Millimeter. Die Folge: ein schweißtreibender und nervenzerreißender Einsatz.

Mithilfe eines Joysticks

Mehrere Einweiser mussten vom Boden aus den Fortgang ihrer Arbeit kontrollieren. Reifeltshammer ließ sich aber nicht beirren und bewies Coolness. Mithilfe eines Joysticks gelang es der Kranführerin, das wertvolle Maschinenteil exakt genau am richtigen Platz zu positionieren. Erleichterung und Freude waren im Anschluss groß.