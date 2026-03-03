Top-Klubs zeigen Interesse an ÖFB-Teamspieler

Wechselt ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo im Sommer zu einem internationalen Top-Klub? Die Gerüchteküche brodelt ...
Wie das Portal „TransferFeed“ berichtet, beobachten mehrere europäische Schwergewichte die Entwicklung des 21-Jährigen ganz genau. Besonders bei Borussia Dortmund soll der Innenverteidiger von RC Lens hoch im Kurs stehen. Beim BVB – wo mit Marcel Sabitzer ein weiterer ÖFB-Teamspieler unter Vertrag steht – zeichnet sich in der Defensive ein größerer Umbruch ab. Die Verträge von Emre Can und Niklas Süle laufen aus, zudem gilt ein Abschied von Nico Schlotterbeck als immer wahrscheinlicher. Baidoo könnte hier ins Profil passen.
Interesse aus England und Italien
Doch nicht nur Dortmund soll seine Fühler ausgestreckt haben. Auch Inter Mailand sowie die Premier-League-Klubs Liverpool und Manchester City werden mit dem gebürtigen Grazer in Verbindung gebracht. Crystal Palace und West Ham United sollen ebenfalls ein Auge auf den einmaligen ÖFB-Nationalspieler geworfen haben.
In Lens sofort Stammspieler
Baidoo war im vergangenen Sommer für acht Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Nordfrankreich gewechselt. Beim RC Lens ließ er den zu Tottenham abgewanderten ÖFB-Verteidiger Kevin Danso rasch vergessen und etablierte sich sofort als Stammkraft. In 20 Pflichtspielen überzeugte der 21-Jährige mit kompromissloser Zweikampfführung, starkem Kopfballspiel sowie zwei Treffern und zwei Assists. „Er ist einfach großartig. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, ihn an unserer Seite zu haben“, schwärmte Lens-Torhüter Robin Risser zuletzt.
45 Millionen Euro Ablöse?
Aktuell muss Baidoo wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren. Das Interesse dürfte das jedoch kaum schmälern. Lens soll laut Bericht rund 45 Millionen Euro Ablöse fordern.
