Top-Klubs zeigen Interesse an ÖFB-Teamspieler

Wie das Portal „TransferFeed“ berichtet, beobachten mehrere europäische Schwergewichte die Entwicklung des 21-Jährigen ganz genau. Besonders bei Borussia Dortmund soll der Innenverteidiger von RC Lens hoch im Kurs stehen. Beim BVB – wo mit Marcel Sabitzer ein weiterer ÖFB-Teamspieler unter Vertrag steht – zeichnet sich in der Defensive ein größerer Umbruch ab. Die Verträge von Emre Can und Niklas Süle laufen aus, zudem gilt ein Abschied von Nico Schlotterbeck als immer wahrscheinlicher. Baidoo könnte hier ins Profil passen.