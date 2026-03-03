Bekanntes Hotel in Saalbach in Pleite geschlittert

Das Vierstern-Hotel „Art & Ski-In Hotel“, vormals Kunsthotel Hinterhag, im Sazburger Saalbach-Hinterglemm ist zahlungsunfähig. Gegen die Betriebsgesellschaft des Hotels wurde nun bei Gericht von einem Gläubiger das Konkursverfahren eröffnet.
Wie die Kreditschutzverbände KSV1870 und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilen, ist die Hotel Hinterhag Betriebsgmbh & Co KG aus Saalbach-Hinterglemm in die Pleite geschlittert. Ein Gläubiger habe beim Salzburger Landesgericht den Insolvenzantrag gegen die Gesellschaft gestellt.
Das Hotel mit etwa 100 Betten ist im Besitz der Familie der bekannten Malerin Eva Fersterer. Die Künstlerin ist auch Geschäftsführerin der Gesellschaft. Lange Zeit war das „Art & Ski-In Hotel“ als Kunsthotel Hinterhag bekannt. Neben einem Café und Restaurant wird auch die Hinterhag-Alm im Skigebiet betrieben.
Die Anzahl der betroffenen Dienstnehmer sowie Gläubiger ist noch nicht bekannt. Die Höhe der Aktiva und Passiva ist derzeit ebenso nicht bekannt. Die Bilanz zum 30.11.2024 weist Verbindlichkeiten in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro auf.
