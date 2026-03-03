Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Insolvenzantrag

Bekanntes Hotel in Saalbach in Pleite geschlittert

Salzburg: Wirtschaft
03.03.2026 13:15
Das Hotel in Saalbach-Hinterglemm muss sich vor dem Konkursrichter verantworten.
Das Hotel in Saalbach-Hinterglemm muss sich vor dem Konkursrichter verantworten.(Bild: APA/BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das Vierstern-Hotel „Art & Ski-In Hotel“, vormals Kunsthotel Hinterhag, im Sazburger Saalbach-Hinterglemm ist zahlungsunfähig. Gegen die Betriebsgesellschaft des Hotels wurde nun bei Gericht von einem Gläubiger das Konkursverfahren eröffnet.

0 Kommentare

Wie die Kreditschutzverbände KSV1870 und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilen, ist die Hotel Hinterhag Betriebsgmbh & Co KG aus Saalbach-Hinterglemm in die Pleite geschlittert. Ein Gläubiger habe beim Salzburger Landesgericht den Insolvenzantrag gegen die Gesellschaft gestellt.

Das Hotel mit etwa 100 Betten ist im Besitz der Familie der bekannten Malerin Eva Fersterer. Die Künstlerin ist auch Geschäftsführerin der Gesellschaft. Lange Zeit war das „Art & Ski-In Hotel“ als Kunsthotel Hinterhag bekannt. Neben einem Café und Restaurant wird auch die Hinterhag-Alm im Skigebiet betrieben.

Lesen Sie auch:
Großeinsatz der Feuerwehr in Uttendorf.
Ältestes Gebäude
Stallbrand am Dorfplatz löste Großeinsatz aus
03.03.2026
Auf 3106 Metern
Neue Wirte für die höchste Schutzhütte in Salzburg
03.03.2026
Gleich zwei Raser
Mit 130 statt 50 km/h unterwegs: Führerschein weg
03.03.2026

Die Anzahl der betroffenen Dienstnehmer sowie Gläubiger ist noch nicht bekannt. Die Höhe der Aktiva und Passiva ist derzeit ebenso nicht bekannt. Die Bilanz zum 30.11.2024 weist Verbindlichkeiten in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Wirtschaft
03.03.2026 13:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
435.693 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.430 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.224 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4120 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
2139 mal kommentiert
Ausland
Teheran warnt Europa vor Kriegseintritt, 800 Tote
1578 mal kommentiert
Eine Gruppe von Männern inspiziert die Trümmer einer Polizeistation, die am Montag im Rahmen der ...
Newsletter
Mehr Salzburg: Wirtschaft
Insolvenzantrag
Bekanntes Hotel in Saalbach in Pleite geschlittert
AMS-Zahlen
Immer mehr ältere Arbeitslose in Salzburg
6. Verhandlungsrunde
1700 IT-Beschäftige in Salzburg streiken
Reset Gruppe
Pongauer Reinigungsfirma geriet in Schieflage
Krone Plus Logo
Neue AMS-Chefin:
„Das Wichtigste ist und bleibt eine Ausbildung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf