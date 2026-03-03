Wenn „Social-Media-Star“ das Wasser völlig ausgeht

Rätsel um mysteriösen Ausschlag an Trumps Hals
Er ist einer der größten Stauseen Österreichs, dient zur Energiegewinnung, ist aber auch beliebtes Ausflugsziel und mitunter ein echter Social-Media-Star: der Schlegeis Speicher im Tiroler Zillertal. Am Montag bot sich dort aber ein außergewöhnlicher und vor allem seltener Anblick. Dem Stausee ging nämlich regelrecht das Wasser aus. Warum das eine notwendige Maßnahme war ...
Der Schlegeis-Stausee der Verbund-Werksgruppe im Tiroler Zillertal verfügt über ein Speichervolumen von 126,5 Millionen Kubikmeter Wasser bei einer maximalen Tiefe von rund 116 Metern. Um den sicheren Betrieb zu gewährleisten, müsse der Speicher gemäß Auflage der Wasserrechtsbehörde in festgelegten mehrjährigen Intervallen entleert werden.
