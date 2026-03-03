Wenn „Social-Media-Star“ das Wasser völlig ausgeht

Er ist einer der größten Stauseen Österreichs, dient zur Energiegewinnung, ist aber auch beliebtes Ausflugsziel und mitunter ein echter Social-Media-Star: der Schlegeis Speicher im Tiroler Zillertal. Am Montag bot sich dort aber ein außergewöhnlicher und vor allem seltener Anblick. Dem Stausee ging nämlich regelrecht das Wasser aus. Warum das eine notwendige Maßnahme war ...