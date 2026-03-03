Überraschungen bei Lizenzanträgen bleiben aus

Nach einer Überprüfung durch die Liga ist eine Entscheidung des Senat 5 (Lizenzausschuss) in erster Instanz bis 8. April zu erwarten. Bei Lizenz-Verweigerung können Klubs innerhalb von acht Tagen Protest beim Protestkomitee der Liga einlegen. Dabei besteht die Möglichkeit, neue Nachweise vorzubringen. Das Protestkomitee fällt bis Ende April eine Entscheidung. Sollte die Lizenz auch von diesem Gremium verweigert werden, gibt es noch die Möglichkeit zur Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht. Dieses entscheidet bis voraussichtlich Mitte Mai.