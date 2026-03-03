Vorteilswelt
Messer im Spiel

Dramatischer Einsatz vor Geschäft am Wiener Ring

Wien
03.03.2026 13:35
Einsatzkräfte am Ort des Geschehens am Schubertring
Einsatzkräfte am Ort des Geschehens am Schubertring(Bild: Hannah Neudeck, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Großeinsatz am Dienstag in Wien: Polizei und Rettung eilten gegen Mittag zum Schubertring. Ein Mann befand sich dort in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Einsatz endete höchst dramatisch.

Gegen Mittag wurden die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens gerufen. Mehrere Kräfte der Wiener Polizei und der Berufsrettung trafen wenig später am Schubertring ein. Für die Straßenbahnen entlang des Rings gab es vorübergehend kein Weiterkommen, ein Polizeiwagen blockierte für die Dauer des Einsatzes die Schienen.

(Bild: Hannah Neudeck, Krone KREATIV)
(Bild: Hannah Neudeck, Krone KREATIV)

Verletzungen am Hals
Vor einem Geschäft hatte sich ein Mann offenbar im Zuge einer Psychose mit einem Messer selbst zu verletzen begonnen, er fügte sich mehrere Stichwunden am Hals zu, wie die „Krone“ erfuhr.

Einsatzkräfte der Berufsrettung übernahmen die Versorgung des Schwerverletzten und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Mann konnte gerettet werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Wien
Neuer Wien-Berater
Wann haben Sie zuletzt KI genutzt, Herr Wrabetz?
Messer im Spiel
Dramatischer Einsatz vor Geschäft am Wiener Ring
Krone Plus Logo
Ärger bei Cup-Event
Klubchefin beschimpft! „Das schlug hohe Wellen“
3. Liga Ost:
Favoriten straucheln – Lebenszeichen von Donaufeld
Wiener Hunde-Team
Die Sprache des Hundes verstehen lernen
