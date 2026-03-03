Dramatischer Einsatz vor Geschäft am Wiener Ring

Großeinsatz am Dienstag in Wien: Polizei und Rettung eilten gegen Mittag zum Schubertring. Ein Mann befand sich dort in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Einsatz endete höchst dramatisch.
Gegen Mittag wurden die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens gerufen. Mehrere Kräfte der Wiener Polizei und der Berufsrettung trafen wenig später am Schubertring ein. Für die Straßenbahnen entlang des Rings gab es vorübergehend kein Weiterkommen, ein Polizeiwagen blockierte für die Dauer des Einsatzes die Schienen.
Verletzungen am Hals
Vor einem Geschäft hatte sich ein Mann offenbar im Zuge einer Psychose mit einem Messer selbst zu verletzen begonnen, er fügte sich mehrere Stichwunden am Hals zu, wie die „Krone“ erfuhr.
Einsatzkräfte der Berufsrettung übernahmen die Versorgung des Schwerverletzten und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Mann konnte gerettet werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.
