Dramatischer Einsatz vor Geschäft am Wiener Ring

Gegen Mittag wurden die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens gerufen. Mehrere Kräfte der Wiener Polizei und der Berufsrettung trafen wenig später am Schubertring ein. Für die Straßenbahnen entlang des Rings gab es vorübergehend kein Weiterkommen, ein Polizeiwagen blockierte für die Dauer des Einsatzes die Schienen.