Zeichen für Frühling: Der erste Storch ist da!

Die großen Zugvögel finden in den Augebieten an der March (NÖ) ideale Lebensbedingungen vor. Experten fordern aber weitere Maßnahmen zum Erhalt einer intakten Flusslandschaft.
Am Sonntag um 16 Uhr war es so weit: Der erste Weißstorch ist wieder in Marchegg gelandet. „Damit setzt sich der Trend zu einer immer früheren Ankunft aus den südlichen Winterquartieren fort“, sagt WWF-Experte Jurrien Westerhof. Ursache dieser Entwicklung dürfte die Erderwärmung sein. Westerhof betont auch, dass das Schutzgebiet an der March ein wichtiger Lebensraum für die großen Vögel ist. Das zeige auch der Bruterfolg. Im Vorjahr zogen 49 Storchenpaare 125 Jungvögel groß.
Wichtige Konik-Pferde
Auch heuer finden die Störche hier geeignete Lebensbedingungen vor. Wobei in wichtiger Faktor dafür die Beweidung der Auen mit halbwilden Konik-Pferden ist, erklärt der WWF-Fachmann. „Sie halten die Vegetation vielfältig und schaffen damit ein reiches Nahrungsangebot an Insekten für die Störche“, so Westerhof.
Mehr Wasser nötig
WWF-Experte Jurrien Westerhof fordert aber auch weitere gezielte Maßnahmen zur Wiederherstellung der Flusslandschaft im March-Thaya-Gebiet: „Die Auen brauchen wieder mehr Wasser, damit die Störche auch außerhalb von Marchegg Lebensräume finden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.