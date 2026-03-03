Wöginger vor Richterin: „Ein geeigneter Kandidat“

„Ich würde es heute nicht mehr tun“

Zu Beginn seiner Einvernahme betont er, die Annahme einer Diversion sei kein Schuldeingeständnis. Zum Prozessauftakt hatten er und die beiden Mitangeklagten Verantwortung übernommen, um eine Diversion zu erreichen, das Oberlandesgericht Linz lehnte dies jedoch ab. Er stehe weiterhin zu seiner damaligen Erklärung. Es tue ihm leid, „was meine Bitte um Prüfung der Bewerbung alles ausgelöst hat“. Das gelte unverändert, „ich würde es heute nicht mehr tun“.