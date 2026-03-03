Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Postenschacher-Affäre

Wöginger vor Richterin: „Ein geeigneter Kandidat“

Oberösterreich
03.03.2026 14:03
August Wöginger ist einer der drei Angeklagten in der ÖVP-Postenschacher-Affäre.
August Wöginger ist einer der drei Angeklagten in der ÖVP-Postenschacher-Affäre.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

August Wöginger steht am Dienstag nicht am Rednerpult im Parlament in Wien, sondern im Gerichtssaal 61 des Landesgerichts Linz. Dort muss sich der ÖVP-Klubobmann in der „Postenschacher“-Affäre verantworten. Zur Stunde wird der mächtige Politiker von der Richterin befragt.

0 Kommentare

Wöginger und zwei Finanzbeamten wird vorgeworfen, bei der Besetzung des Vorstandspostens im Finanzamt Braunau-Ried-Schärding einen ÖVP-Bürgermeister bevorzugt zu haben. Wöginger bestreitet ein Fehlverhalten. Er habe eine Bewerbung, die er in seiner Abgeordneten-Sprechstunde erhalten habe, lediglich „zur Prüfung“ weitergeleitet.

„Ich würde es heute nicht mehr tun“
Zu Beginn seiner Einvernahme betont er, die Annahme einer Diversion sei kein Schuldeingeständnis. Zum Prozessauftakt hatten er und die beiden Mitangeklagten Verantwortung übernommen, um eine Diversion zu erreichen, das Oberlandesgericht Linz lehnte dies jedoch ab. Er stehe weiterhin zu seiner damaligen Erklärung. Es tue ihm leid, „was meine Bitte um Prüfung der Bewerbung alles ausgelöst hat“. Das gelte unverändert, „ich würde es heute nicht mehr tun“.

Der Bürgermeister sei in seine Sprechstunde gekommen und habe um Unterstützung gebeten, schildert Wöginger. Bei einem zufälligen Treffen mit dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, habe er sinngemäß gesagt: „Schaut euch das bitte einmal an. Ich halte ihn für einen geeigneten Kandidaten.“

Lesen Sie auch:
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Der erste Prozesstag
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
11.02.2026
Tag zwei
Wöginger-Prozess: Mini-Protest und viele Fragen
26.02.2026

Seine Intention sei nie gewesen, ein unsachliches Ergebnis herbeizuführen. Über den Ablauf des Besetzungsverfahrens habe er nichts gewusst und sich darüber „auch keine Gedanken gemacht“. Auf Nachfrage der Richterin betont er, er sei damals ÖAAB-Obmann gewesen, aber „nie Gewerkschaftsfunktionär“. Den Bürgermeister kenne er seit 2015 ausschließlich aus dem beruflichen Umfeld, auch aus dem ÖAAB. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.03.2026 14:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.081 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.559 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.604 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4117 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Hilfe für US-Pilotin ++ Rückholflug für Österreich
2106 mal kommentiert
Gestrandete Emirates-Maschine in Los Angeles. Kleines Bild: die gerettete US-Pilotin
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1739 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Wohnen im Dialog
„Wir arbeiten direkt da, wo Spannungen entstehen“
Postenschacher-Affäre
Wöginger vor Richterin: „Ein geeigneter Kandidat“
Studentin zeigte auf:
Wenn die Herkunft bei Wohnungssuche entscheidet
Elvis-Interpret Nr. 1
Ty Tender: Große Stimme des Rock’n’Roll ist tot
Finanzpolizei vor Ort
Google-Projekt in Kronstorf: Mehrere Verstöße
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf