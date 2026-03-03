3. Liga Mitte:

Kalsdorf chancenlos – Voitsberg Maß der Dinge

Dritte Liga
03.03.2026 10:59
Eine Machtdemonstration war das Spitzenspiel zum Rückrundenauftakt der Regionalliga Mitte: Leader Voitsberg deklassierte die chancenlosen Kalsdorfer mit 4:0. Auch die LASK Amateure siegten im OÖ-Derby gegen Ried mit 4:0. Die Highlights der 16. Runde gibt es bei uns im Video.

