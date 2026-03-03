Klubchefin beschimpft! „Das schlug hohe Wellen“

Auf ins Liga-Viertelfinale! Bereits am Dienstag starten Sokols Volleyballer gegen Ried in die Best-of-5-Serie, der Rest folgt am Mittwoch. Doch nebenbei sorgt noch der Aufruhr beim Cup-Final-Four in Amstetten für Gesprächsstoff. Da soll Hartberg-Geschäftsführer Gaugl die Fassung verloren haben.
Während Sokols Herren am Dienstag (19) in die Liga-Viertelfinalserie gegen Ried starten, sorgt ein anderer Vorfall in der Volleyballszene weiterhin für viel Gesprächsstoff. Die „Krone“ ging dem nach.
Amstetten, Cup-Final-Four: Da soll Hartbergs Geschäftsführer Markus Gaugl am Freitag beim Halbfinalsieg gegen Waldviertel die heimische Klubchefin Sabrina Kreuziger, die auf zu laute Fan-Utensilien hinwies, beschimpft und beleidigt haben. „Nicht zu akzeptieren – ein Riesenskandal“, faucht Amstetten-Zampano Micha Henschke. Auch Sokol-Boss Karl Hanzl, dessen Wiener Damen im Finale Linz mit 0:3 unterlagen, betont: „Dieser Fall hat unter Funktionären richtig hohe Wellen geschlagen! Denn Kraftausdrücke gehen gar nicht. Außerdem: Ausufernder Lärm, etwa durch mechanische Utensilien wie Sirenen, ist ja ohnehin verboten. Verhaltensregeln und Fair-Play sind wichtig.“
Weshalb in Amstetten der ÖVV kontaktiert wurde – Präsident Gernot Leitner: „Ich war am Freitag nicht dort. Aber offenbar gab’s Wortwechsel wegen nicht erlaubter Tröten.“ Das Verhalten von Gaugl werde „intern in der Disziplinarkommission behandelt. Womöglich wird es Strafen geben. Das gibt ein Bild ab, das so nicht sein kann.“ Gaugl hat sich entschuldigt – bei Kreuziger mit Blumen und bei Henschke mit einer Flasche Wein. Brisant, dass besagtes Halbfinale ob (vom Veranstalter) zu knapp angesetzter Spiele erst um 21.30 Uhr begann. Und die Mostviertler nun im Liga-Viertelfinale just Hartberg fordern. Laut Henschke war beim Cup-Event „enorm viel los, wurde der gesamte Biervorrat ausgetrunken!“
Zurück zu Sokols Herren: Das Ziel im Best-of-5 gegen Ried „ist klar das Halbfinale. Als Liga-Vierter hatten wir Heimrecht“, so Hanzl. „Am Mittwoch ist die Sport Arena nicht frei. Die Spieler wollten nicht in die Posthalle. Daher starten wir auswärts und haben dann zwei Heimspiele.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.