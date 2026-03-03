Vorteilswelt
Ärger bei Cup-Event

Klubchefin beschimpft! „Das schlug hohe Wellen“

Sport
03.03.2026 10:00
ÖVV-Präsident Gernot Leitner war bei Ehrungen und im Eklat gefragt.
ÖVV-Präsident Gernot Leitner war bei Ehrungen und im Eklat gefragt.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Auf ins Liga-Viertelfinale! Bereits am Dienstag starten Sokols Volleyballer gegen Ried in die Best-of-5-Serie, der Rest folgt am Mittwoch. Doch nebenbei sorgt noch der Aufruhr beim Cup-Final-Four in Amstetten für Gesprächsstoff. Da soll Hartberg-Geschäftsführer Gaugl die Fassung verloren haben. 

Während Sokols Herren am Dienstag (19) in die Liga-Viertelfinalserie gegen Ried starten, sorgt ein anderer Vorfall in der Volleyballszene weiterhin für viel Gesprächsstoff. Die „Krone“ ging dem nach.

Doppelter Frust bei Hartberg: Finale verloren, Wirbel um den Geschäftsführer.
Doppelter Frust bei Hartberg: Finale verloren, Wirbel um den Geschäftsführer.(Bild: GEPA)

Amstetten, Cup-Final-Four: Da soll Hartbergs Geschäftsführer Markus Gaugl am Freitag beim Halbfinalsieg gegen Waldviertel die heimische Klubchefin Sabrina Kreuziger, die auf zu laute Fan-Utensilien hinwies, beschimpft und beleidigt haben. „Nicht zu akzeptieren – ein Riesenskandal“, faucht Amstetten-Zampano Micha Henschke. Auch Sokol-Boss Karl Hanzl, dessen Wiener Damen im Finale Linz mit 0:3 unterlagen, betont: „Dieser Fall hat unter Funktionären richtig hohe Wellen geschlagen! Denn Kraftausdrücke gehen gar nicht. Außerdem: Ausufernder Lärm, etwa durch mechanische Utensilien wie Sirenen, ist ja ohnehin verboten. Verhaltensregeln und Fair-Play sind wichtig.“

Sokol-Boss Karl Hanzl.
Sokol-Boss Karl Hanzl.(Bild: GEPA)

Weshalb in Amstetten der ÖVV kontaktiert wurde – Präsident Gernot Leitner: „Ich war am Freitag nicht dort. Aber offenbar gab’s Wortwechsel wegen nicht erlaubter Tröten.“ Das Verhalten von Gaugl werde „intern in der Disziplinarkommission behandelt. Womöglich wird es Strafen geben. Das gibt ein Bild ab, das so nicht sein kann.“ Gaugl hat sich entschuldigt – bei Kreuziger mit Blumen und bei Henschke mit einer Flasche Wein. Brisant, dass besagtes Halbfinale ob (vom Veranstalter) zu knapp angesetzter Spiele erst um 21.30 Uhr begann. Und die Mostviertler nun im Liga-Viertelfinale just Hartberg fordern. Laut Henschke war beim Cup-Event „enorm viel los, wurde der gesamte Biervorrat ausgetrunken!“

Sokol/Posts Damen verloren das Cup-Finale –am Ende Zweite.
Sokol/Posts Damen verloren das Cup-Finale –am Ende Zweite.(Bild: GEPA)

Zurück zu Sokols Herren: Das Ziel im Best-of-5 gegen Ried „ist klar das Halbfinale. Als Liga-Vierter hatten wir Heimrecht“, so Hanzl. „Am Mittwoch ist die Sport Arena nicht frei. Die Spieler wollten nicht in die Posthalle. Daher starten wir auswärts und haben dann zwei Heimspiele.“

