Klubchefin beschimpft! „Das schlug hohe Wellen“

Weshalb in Amstetten der ÖVV kontaktiert wurde – Präsident Gernot Leitner: „Ich war am Freitag nicht dort. Aber offenbar gab’s Wortwechsel wegen nicht erlaubter Tröten.“ Das Verhalten von Gaugl werde „intern in der Disziplinarkommission behandelt. Womöglich wird es Strafen geben. Das gibt ein Bild ab, das so nicht sein kann.“ Gaugl hat sich entschuldigt – bei Kreuziger mit Blumen und bei Henschke mit einer Flasche Wein. Brisant, dass besagtes Halbfinale ob (vom Veranstalter) zu knapp angesetzter Spiele erst um 21.30 Uhr begann. Und die Mostviertler nun im Liga-Viertelfinale just Hartberg fordern. Laut Henschke war beim Cup-Event „enorm viel los, wurde der gesamte Biervorrat ausgetrunken!“