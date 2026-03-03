Vorteilswelt
Schlanker Sauger

Dyson PencilVac: So schlägt sich der „E-Besen“

Digital
03.03.2026 11:59
Dysons PencilVac ist kaum dicker als ein Besenstiel.
Dysons PencilVac ist kaum dicker als ein Besenstiel.(Bild: Krone KREATIV/Dyson)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Schlank wie ein Besenstiel und dennoch vollgepackt mit Innovationen: Mit seinem PencilVac verspricht Dyson nicht nur eine neue Leichtigkeit des Saugens, sondern macht auch vieles anders als bei seinen größeren Modellen. Doch kann sich der Kleine in der Praxis gegen diese behaupten?

Gerade einmal 38 Millimeter im Durchmesser – schlanker als Dysons PencilVac war vorher wohl noch kein ausgewachsener Akku-Staubsauger. Das ganze Gerät wohlgemerkt, denn sowohl Akku und Motor als auch Staubfangbehälter und allerlei andere Technik sind allesamt im insgesamt 1,19 Meter hohen, dünnen Stiel verbaut. Welche Vor- und möglicherweise auch Nachteile sich daraus für den Elektro-Besen in der Praxis ergeben, verrät Ihnen unser Test.

Digital
03.03.2026 11:59
