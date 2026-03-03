Dyson PencilVac: So schlägt sich der „E-Besen“

Gerade einmal 38 Millimeter im Durchmesser – schlanker als Dysons PencilVac war vorher wohl noch kein ausgewachsener Akku-Staubsauger. Das ganze Gerät wohlgemerkt, denn sowohl Akku und Motor als auch Staubfangbehälter und allerlei andere Technik sind allesamt im insgesamt 1,19 Meter hohen, dünnen Stiel verbaut. Welche Vor- und möglicherweise auch Nachteile sich daraus für den Elektro-Besen in der Praxis ergeben, verrät Ihnen unser Test.