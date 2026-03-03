Großer Waldbrand wegen Pyrotechnik: Keine Anklage!

Am frühen Nachmittag des 27. Dezember war auf der Nordkette über Innsbruck plötzlich der Waldbrand ausgebrochen. Dichte Rauchschwaden und Rauchsäulen waren weithin sichtbar. Alles in allem waren rund acht Hektar Wald betroffen. Tagelang kämpften Einsatzkräfte im Gelände und von der Luft aus gegen die Flammen bzw. den Brand an.