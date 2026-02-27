Vorteilswelt
Hat viel Erfahrung

Neue Rotkreuz-Chefin übernimmt im Bezirk Radstadt

Salzburg
27.02.2026 18:00
Stephanie Salchegger folgt als Bezirksgeschäftsführerin auf Gerhard Wechselberger, der dieses ...
Stephanie Salchegger folgt als Bezirksgeschäftsführerin auf Gerhard Wechselberger, der dieses Amt fast 20 Jahre mit großem Engagement ausgeübt hat(Bild: Rotes Kreuz)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Rettungsbezirk Radstadt kommt es zu einem Generationenwechsel: Die 38-jährige Radstädterin Stephanie Salchegger folgt mit 1. März auf Gerhard Wechselberger als Bezirksgeschäftsführerin. Die langjährige Rotkreuz-Mitarbeiterin kennt Organisation und Region seit vielen Jahren.

Mit 1. März übernimmt Stephanie Salchegger die Bezirksgeschäftsführung im Rettungsbezirk Radstadt und verantwortet damit die betriebswirtschaftliche Führung des Roten Kreuzes vor Ort. Die gebürtige Radstädterin ist seit 2010 ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig, seit 2014 hauptberuflich in der Verwaltung.

Durch ihre langjährige Tätigkeit kennt sie interne Abläufe und die Strukturen im Pongau im Detail. Sie folgt auf Gerhard Wechselberger, der den Bezirk fast 20 Jahre geprägt hat. Salchegger will den Kurs mit stabilen Strukturen fortsetzen, die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt stärken und den Bezirk organisatorisch weiterentwickeln.

Salzburg
27.02.2026 18:00
Salzburg

