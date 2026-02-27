Neue Rotkreuz-Chefin übernimmt im Bezirk Radstadt

Durch ihre langjährige Tätigkeit kennt sie interne Abläufe und die Strukturen im Pongau im Detail. Sie folgt auf Gerhard Wechselberger, der den Bezirk fast 20 Jahre geprägt hat. Salchegger will den Kurs mit stabilen Strukturen fortsetzen, die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt stärken und den Bezirk organisatorisch weiterentwickeln.