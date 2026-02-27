Neue Rotkreuz-Chefin übernimmt im Bezirk Radstadt

Im Rettungsbezirk Radstadt kommt es zu einem Generationenwechsel: Die 38-jährige Radstädterin Stephanie Salchegger folgt mit 1. März auf Gerhard Wechselberger als Bezirksgeschäftsführerin. Die langjährige Rotkreuz-Mitarbeiterin kennt Organisation und Region seit vielen Jahren.
Mit 1. März übernimmt Stephanie Salchegger die Bezirksgeschäftsführung im Rettungsbezirk Radstadt und verantwortet damit die betriebswirtschaftliche Führung des Roten Kreuzes vor Ort. Die gebürtige Radstädterin ist seit 2010 ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig, seit 2014 hauptberuflich in der Verwaltung.
Durch ihre langjährige Tätigkeit kennt sie interne Abläufe und die Strukturen im Pongau im Detail. Sie folgt auf Gerhard Wechselberger, der den Bezirk fast 20 Jahre geprägt hat. Salchegger will den Kurs mit stabilen Strukturen fortsetzen, die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt stärken und den Bezirk organisatorisch weiterentwickeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.