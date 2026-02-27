Wende im EU-Streit um Einheimischentarife

„Unsere konsequente Arbeit im vergangenen Jahr trägt nun erste Früchte: Erstmals gibt es nun den klaren politischen Beschluss für Einheimischentarife auf EU-Ebene. Das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zur Rechtssicherheit. Dieses klare Ja zu Einheimischentarifen ist in schwierigen Zeiten ein wichtiges Zeichen für unsere Betriebe und vor allem auch für unsere Einheimischen. Wir lassen nicht locker und werden unsere Arbeit fortsetzen“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll.