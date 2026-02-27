Vorteilswelt
Günstigere Tickets

Wende im EU-Streit um Einheimischentarife

Salzburg
27.02.2026 09:46
Für Einheimische könnte es doch wieder erlaubte Preisnachlässe geben.
Für Einheimische könnte es doch wieder erlaubte Preisnachlässe geben.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Im Streit um Einheimischentarife in Skigebieten und Freizeitinfrastruktur gibt es eine neue Entwicklung auf EU-Ebene. Nach jahrelanger Unsicherheit sieht Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll einen wichtigen Schritt Richtung Rechtssicherheit.

Vor einem Jahr dominierte in Salzburgs Bergbahnen vor allem Frust. Schmitten-Chef und Seilbahnsprecher Erich Egger beklagte gar eine nicht gewollte Benachteiligung der einheimischen Bevölkerung nach dem Aus für die Pinzgau Bonus Card. Egger kritisierte, die EU mache bei der Geoblocking-Verordnung keinen guten Job.

Seit 2018 verbietet diese EU-Verordnung Preisunterschiede nach Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit – also auch klassische Einheimischenrabatte in Schwimmbädern, Kulturhäusern oder Skigebieten. Erfolgreiche Klagen, etwa gegen das Tiroler Freizeitticket, verstärkten die Verunsicherung, viele Betreiber strichen ihre Einheimischentarife.

Nun kommt Bewegung in die Debatte 
In Brüssel hat der Rat für Wettbewerbsfähigkeit einstimmig beschlossen, die EU-Kommission im Zuge der für Herbst geplanten Überarbeitung der Geoblocking-Verordnung ausdrücklich aufzufordern, eine unionsrechtskonforme Lösung für Einheimischentarife auszuarbeiten.

„Unsere konsequente Arbeit im vergangenen Jahr trägt nun erste Früchte: Erstmals gibt es nun den klaren politischen Beschluss für Einheimischentarife auf EU-Ebene. Das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zur Rechtssicherheit. Dieses klare Ja zu Einheimischentarifen ist in schwierigen Zeiten ein wichtiges Zeichen für unsere Betriebe und vor allem auch für unsere Einheimischen. Wir lassen nicht locker und werden unsere Arbeit fortsetzen“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll.

Rechtlich bleibt die alte Verordnung aber vorerst in Kraft. Dass nun erstmals ein klarer politischer Auftrag zur Prüfung und Anpassung der Regeln vorliegt, könnte in der jahrelange Debatte um Tarife für Einheimische ein echter Durchbruch sein.

Salzburg
27.02.2026 09:46
Ähnliche Themen
Salzburg
Skigebiet
Salzburg

