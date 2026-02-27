Pkw erfasst Fußgänger, Lenker hatte Cannabis intus

Auf der Itzlinger Hauptstraße in der Stadt Salzburg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 76-jähriger Fußgänger wurde auf einem Schutzweg von einem Pkw frontal erfasst und verletzt. Beim 64-jährigen Lenker stellte der Amtsarzt Drogeneinfluss fest, der Führerschein wurde abgenommen.
Am Donnerstag ereignete sich kurz nach 14 Uhr im Bereich der Itzlinger Hauptstraße 27 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Salzburger lenkte seinen Pkw stadteinwärts in Richtung Elisabethstraße, als zur selben Zeit ein 76-jähriger Fußgänger den Schutzweg auf Höhe der Hausnummer 27 überquerte.
Direkt am Schutzweg kam es zur Kollision, der Mann wurde frontal vom Fahrzeug erfasst. Der 76-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Der Lenker blieb unverletzt, ein Alkotest verlief negativ.
Alkotest negativ, aber ...
Aufgrund eines auffälligen Zustandes wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf Cannabis reagierte. Der Amtsarzt stellte Fahruntauglichkeit fest, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch beim Fußgänger ergab der Alkotest 0,0.
Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Exekutive zu melden.
