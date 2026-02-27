Pkw erfasst Fußgänger, Lenker hatte Cannabis intus

Auf der Itzlinger Hauptstraße in der Stadt Salzburg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 76-jähriger Fußgänger wurde auf einem Schutzweg von einem Pkw frontal erfasst und verletzt. Beim 64-jährigen Lenker stellte der Amtsarzt Drogeneinfluss fest, der Führerschein wurde abgenommen.