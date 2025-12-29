300 Tage im Amt – Koalition taumelt, FPÖ vorne weg

Schwarz-Rot-Pink taumelt, während die FPÖ auf Höhenflug geht: In den jüngsten Umfragen liegen die Freiheitlichen klar vor der gesamten Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Besonders bitter fällt die Bilanz für die Kanzlerpartei und die Sozialdemokraten aus: Zusammen kommen sie derzeit nicht einmal auf die Werte der Oppositionspartei. Einziger Lichtblick für die Regierung scheinen die NEOS zu sein, die trotz Beteiligung an der Koalition ihre Stabilität halten können.