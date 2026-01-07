Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden

Starke Werte für Parteichefinnen

Bemerkenswertes ergibt der Relevanz-Index. Zumindest bei diesem ist Kanzler Christian Stocker mit FPÖ-Chef Herbert Kickl gleichauf. Und: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chefin Leonore liegen klar vor SPÖ-Chef Andreas Babler. „Starke Werte für die Außenministerin und Gewessler. Man merkt: Beide sind in ihren Parteien gesetzt“, erklärt IFDD-Chef Christoph Haselmayer. Klar geht aus der Umfrage zudem hervor: Vor allem die Themen Gesundheit, Teuerung und Wirtschaft sind den Österreichern auch 2026 besonders wichtig.