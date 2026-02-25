Vorteilswelt
Portfolio-Erweiterung

Steyrer Unternehmen kauft dänische Marine-Firma

Oberösterreich
25.02.2026 15:37
Steyr Motors ist ein Motorenhersteller mit Sitz in der gleichnamigen Stadt.
Steyr Motors ist ein Motorenhersteller mit Sitz in der gleichnamigen Stadt.
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Motorenhersteller Steyr Motors aus Oberösterreich will den dänischen Marine-Dieselmotorenbauer BUKH A/S übernehmen. Der Vorstand hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der gänzlichen Anteile von BUKH A/S sowie der dänischen SLC Ejendomme ApS unterzeichnet.

Ende des Quartals soll es mit dem Vollzug so weit sein, teilten die Oberösterreicher am Mittwoch mit. Der Kaufpreis liege im mittleren siebenstelligen Bereich. Zur Finanzierung kommt eine Sachkapitalerhöhung.

BUKH A/S ist laut den Angaben ein international tätiger Anbieter von speziell zertifizierten Rettungsbooten und militärischen Einsatzbooten. Durch die Transaktion erweitere Steyr Motors sein Marine-Portfolio auf eine Leistungsrange von 24 bis 700 PS und stärke seine Marktposition im kommerziellen und Verteidigungssegment.

Aufsichtsrat muss zustimmen
Der Vorstand der Steyr Motors AG hat für den Kauf die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von 51.261 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals um 51.261,00 Euro auf 5.251.261,00 Euro beschlossen. Die neuen Aktien werden zu einem rechnerischen Ausgabebetrag von 42,85 Euro je Aktie ausgegeben. Der Ausschluss des Bezugsrechtes und die Sachkapitalerhöhung bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Erfolgsabhängige Zusatzzahlungen
Zusätzlich wurde ein sogenanntes Earn-out vereinbart, das ist eine erfolgsabhängige, spätere Kaufpreiszahlung zusätzlich zum Basispreis bei Erreichen gewisser wirtschaftlicher Ziele. Steyr Motors geht davon aus, dass sich die Akquisition bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken wird.

Steyr Motors mit Sitz in der gleichnamigen Stadt in Oberösterreich ist Hersteller von Spezialmotoren, vor allem für militärische Fahrzeuge und Boote. Aufgrund der aktuellen Milliardeninvestitionen in Verteidigung meldeten die Steyrer zuletzt immer wieder neue Großaufträge.

Oberösterreich
25.02.2026 15:37
Oberösterreich

