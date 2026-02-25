Steyrer Unternehmen kauft dänische Marine-Firma

Aufsichtsrat muss zustimmen

Der Vorstand der Steyr Motors AG hat für den Kauf die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von 51.261 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals um 51.261,00 Euro auf 5.251.261,00 Euro beschlossen. Die neuen Aktien werden zu einem rechnerischen Ausgabebetrag von 42,85 Euro je Aktie ausgegeben. Der Ausschluss des Bezugsrechtes und die Sachkapitalerhöhung bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.