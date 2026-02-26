Fatale Aktion! „Der Ball muss auf die Tribüne“

Kobel selbst reagierte schließlich auch und übernahm die Verantwortung: „Klar, es war mein Fehler am Ende. Es tut mir super leid für meine Jungs. Fußball ist manchmal hart. Das ist ein Bruchteil einer Sekunde, da denkst du nicht: einfach irgendwie weg. Ich war im Spiel drin und habe versucht, eine Lösung zu finden. So ist das natürlich super hart für die Mannschaft.“ Klar ist aber auch: Das Spiel selbst wurde aber nicht erst durch diese Aktion aus der Hand gegeben.