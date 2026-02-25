Diesen Vertrag bekommt VSV-Kapitän Rauchenwald

VSV-Boss Martin Winkler ist auf großer Spionagetour in Deutschland und in Schweden! Die Adler indes bereiten sich mit Volldampf auf den Hit am Freitag in Graz vor. Die lädierten MacPherson und Strong standen auch schon wieder am Eis, arbeiten hart am Comeback.
Auf Besuch in den Top-Eishockeyligen! VSV ist schon fix fürs Pre-Play-off qualifiziert, deshalb kann Boss Martin Winkler dieses Wochenende genießen. Am Mittwoch flog er nach Berlin, wo er von Eisbären-Boss Peter Lee zum heutigen DEL-Match gegen Straubing eingeladen wurde. „Ich schaue mir an, wie die ganzen VIP-Gegebenheiten organisiert sind“, erklärt Winkler. Am Freitag fliegt er dann weiter nach Stockholm, wo er am Samstag die SHL-Partie Djurgarden gegen Leksands verfolgt.
Besichtigung des VIP-Klubs
In Villach ist ja seit der Woche der erste Bauabschnitt der VIP-Räumlichkeiten so gut wie fertiggestellt. „Am Sonntag um 15.30 Uhr gibt’s für geladene Gäste sogar eine Führung“, erklärt Sportchef Herbert Hohenberger.
VSV bereitet sich indes auf den Freitag-Hit in Graz vor. Seit zwei Tagen sind die lädierten Dylan MacPherson und Steven Strong mit Trainer Pierre Allard wieder am Eis. „Wir hoffen, dass sie bei einer möglichen Play-off-Teilnahme dabei sein können“, so Allard.
Ein Verteidiger könnte noch kommen
Klappt das nicht, überlegen die Adler noch einmal nach Michi Kernberger bis 2. März mit einem Verteidiger nachzuladen. Bei Alex Rauchenwald (32) wird gerade der neue Dreijahresvertrag fertiggestellt. Der Kapitän (der wegen einer Knieverletzung heuer nicht mehr spielen kann!) muss nur noch signieren. Aus Salzburg hört man, dass Michi und Thomas Raffl vorzeitig eine Saison verlängert haben sollen.
Olimpija Laibach holte für den verletzten Goalie Lukas Horak den 36-jährigen Kanadier Dustin Tokarski (zuletzt Frankfurt), der auch reichlich NHL-Erfahrung (91 Partien!) hat.
