Diesen Vertrag bekommt VSV-Kapitän Rauchenwald

Ein Verteidiger könnte noch kommen

Klappt das nicht, überlegen die Adler noch einmal nach Michi Kernberger bis 2. März mit einem Verteidiger nachzuladen. Bei Alex Rauchenwald (32) wird gerade der neue Dreijahresvertrag fertiggestellt. Der Kapitän (der wegen einer Knieverletzung heuer nicht mehr spielen kann!) muss nur noch signieren. Aus Salzburg hört man, dass Michi und Thomas Raffl vorzeitig eine Saison verlängert haben sollen.