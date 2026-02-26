Reboot: Die Muppets-Kultpuppen sind wieder da

Kinder freuten sich über das fröhliche Puppenspiel, Erwachsene erkannten in der Sendung Seitenhiebe auf die Welt des Entertainments. Konzipiert war die „Muppet Show“ schon immer für die Älteren. Die Puppen wurden mit markanten Charakterzügen ausgestattet. Miss Piggy überschätzte als glamouröse Schweine-Diva stets sich und ihre Fähigkeiten, Fozzie Bär markierte mehr schlecht als recht den Komiker, Gonzo verunfallte regelmäßig bei seinen Stunts und der ständig unter Schnappatmung stehende Kermit versuchte stets Chaos zu verhindern. Unvergessen auch die beiden Dauergrantler Waldorf & Statler, die von der Ehrenloge aus jede Show kritisch bemängeln, aber doch stets aufs Neue wiederkamen. Ihr Gehabe hat gar Einzug in den österreichischen Polit-Alltag gefunden, so betonte etwa Ex-Kanzler Karl Nehammer, er wolle nach seinem Polit-Aus kein „Balkon-Muppet“ werden.