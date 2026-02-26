Reboot: Die Muppets-Kultpuppen sind wieder da

Zu 50 Jahren „Die Muppet Show“ konzipierte Disney+ unlängst eine aktuelle Spezialfolge und lässt offen, ob man vielleicht wieder von Neuem in Serie geht. Wir blicken indes auf die Inszenierung und Botschaft von Hensons Puppentheater zurück und kommen zum Schluss: der Kult ist zurecht ungebrochen.
Mit der Nostalgie lässt sich das beste Geschäft machen. Remakes von altherkömmlichen Hollywoodklassikern füllen global die Kinosäle, die Rückkehr der Britpop-Kultband Oasis hat Generationen quer über den Erdball in traute Eintracht versetzt und nach wütenden Protesten wird das Kulteis „Brickerl“ wieder im Supermarkt verkauft.
Aus der Mottenkiste hat Disney+ unlängst auch die Puppen-Kultserie „Die Muppet Show“ befreit. Mit einem 30-minütigen Special kehrten Kermit, der Frosch, Miss Piggy, Gonzo und Co. zum 50-jährigen Jubiläum der Sendung auf die klassische Theaterbühne zurück. Von 1976 bis 1981 und später in unzähligen Fernseh-Wiederholungen begeisterte die bunte Puppenschar die ganze Welt. Verantwortlich für den Erfolg zeichnete Puppenspieler Jim Henson, der als „Vater der Figuren“ die ersten bereits in seiner Studienzeit entwickelte.Ein Baustein des Erfolgs war die vielseitige Interpretationsmöglichkeit der Muppets.
Kinder freuten sich über das fröhliche Puppenspiel, Erwachsene erkannten in der Sendung Seitenhiebe auf die Welt des Entertainments. Konzipiert war die „Muppet Show“ schon immer für die Älteren. Die Puppen wurden mit markanten Charakterzügen ausgestattet. Miss Piggy überschätzte als glamouröse Schweine-Diva stets sich und ihre Fähigkeiten, Fozzie Bär markierte mehr schlecht als recht den Komiker, Gonzo verunfallte regelmäßig bei seinen Stunts und der ständig unter Schnappatmung stehende Kermit versuchte stets Chaos zu verhindern. Unvergessen auch die beiden Dauergrantler Waldorf & Statler, die von der Ehrenloge aus jede Show kritisch bemängeln, aber doch stets aufs Neue wiederkamen. Ihr Gehabe hat gar Einzug in den österreichischen Polit-Alltag gefunden, so betonte etwa Ex-Kanzler Karl Nehammer, er wolle nach seinem Polit-Aus kein „Balkon-Muppet“ werden.
Das Salz in der Suppe waren die Stargäste. Von Sir Elton John über Johnny Cash und Alice Cooper bis hin zu Popstar Sabrina Carpenter im aktuellen Disney+-Special gaben sich die Promis die Klinke in die Hand. Dort haben die Puppen sie aber nicht immer als solche behandelt, sondern lockten ganz neue, der Öffentlichkeit zuweilen unbekannte Facetten aus ihnen heraus. Der Kult um die Muppets ist ungebrochen, ob Disney+ aus dem Special indes eine Serie macht, bleibt noch offen. Eine Chance hätten die Kultpuppen wohl verdient.
