Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

50-Jahre-Jubiläum

Reboot: Die Muppets-Kultpuppen sind wieder da

Unterhaltung
26.02.2026 05:00
Miss Piggy und Kermit, der Frosch, sind die allgemein bekanntesten und beliebtesten Muppets.
Miss Piggy und Kermit, der Frosch, sind die allgemein bekanntesten und beliebtesten Muppets.(Bild: AP/Michael Gottschalk)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Zu 50 Jahren „Die Muppet Show“ konzipierte Disney+ unlängst eine aktuelle Spezialfolge und lässt offen, ob man vielleicht wieder von Neuem in Serie geht. Wir blicken indes auf die Inszenierung und Botschaft von Hensons Puppentheater zurück und kommen zum Schluss: der Kult ist zurecht ungebrochen.

0 Kommentare

Mit der Nostalgie lässt sich das beste Geschäft machen. Remakes von altherkömmlichen Hollywoodklassikern füllen global die Kinosäle, die Rückkehr der Britpop-Kultband Oasis hat Generationen quer über den Erdball in traute Eintracht versetzt und nach wütenden Protesten wird das Kulteis „Brickerl“ wieder im Supermarkt verkauft.

Aus der Mottenkiste hat Disney+ unlängst auch die Puppen-Kultserie „Die Muppet Show“ befreit. Mit einem 30-minütigen Special kehrten Kermit, der Frosch, Miss Piggy, Gonzo und Co. zum 50-jährigen Jubiläum der Sendung auf die klassische Theaterbühne zurück. Von 1976 bis 1981 und später in unzähligen Fernseh-Wiederholungen begeisterte die bunte Puppenschar die ganze Welt. Verantwortlich für den Erfolg zeichnete Puppenspieler Jim Henson, der als „Vater der Figuren“ die ersten bereits in seiner Studienzeit entwickelte.Ein Baustein des Erfolgs war die vielseitige Interpretationsmöglichkeit der Muppets.

Puppenspieler Jim Henson ist der Vater der Muppets – mit ihnen wurde er selbst zum Kultstar.
Puppenspieler Jim Henson ist der Vater der Muppets – mit ihnen wurde er selbst zum Kultstar.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Kinder freuten sich über das fröhliche Puppenspiel, Erwachsene erkannten in der Sendung Seitenhiebe auf die Welt des Entertainments. Konzipiert war die „Muppet Show“ schon immer für die Älteren. Die Puppen wurden mit markanten Charakterzügen ausgestattet. Miss Piggy überschätzte als glamouröse Schweine-Diva stets sich und ihre Fähigkeiten, Fozzie Bär markierte mehr schlecht als recht den Komiker, Gonzo verunfallte regelmäßig bei seinen Stunts und der ständig unter Schnappatmung stehende Kermit versuchte stets Chaos zu verhindern. Unvergessen auch die beiden Dauergrantler Waldorf & Statler, die von der Ehrenloge aus jede Show kritisch bemängeln, aber doch stets aufs Neue wiederkamen. Ihr Gehabe hat gar Einzug in den österreichischen Polit-Alltag gefunden, so betonte etwa Ex-Kanzler Karl Nehammer, er wolle nach seinem Polit-Aus kein „Balkon-Muppet“ werden.

Das Salz in der Suppe waren die Stargäste. Von Sir Elton John über Johnny Cash und Alice Cooper bis hin zu Popstar Sabrina Carpenter im aktuellen Disney+-Special gaben sich die Promis die Klinke in die Hand. Dort haben die Puppen sie aber nicht immer als solche behandelt, sondern lockten ganz neue, der Öffentlichkeit zuweilen unbekannte Facetten aus ihnen heraus. Der Kult um die Muppets ist ungebrochen, ob Disney+ aus dem Special indes eine Serie macht, bleibt noch offen. Eine Chance hätten die Kultpuppen wohl verdient.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
26.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
187.777 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
142.178 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
138.245 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2613 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
860 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
833 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf