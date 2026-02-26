Tollpatschige Schafe aus Güllegrube gerettet

Auch wenn die zwei abenteuerlustigen Schafe auf ihren Sturz in die Güllegrube sicher gut hätten verzichten können, hatten sie doch Glück im Unglück: Die Feuerwehr rückte an und konnte die Tiere aus ihrer misslichen Lage befreien.
Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Kramsach in Tirol! Zwei abenteuerlustige und wohl etwas ungeschickte Schafe krachten am Montag in eine schmale, gefüllte Güllegrube. Da stand ihnen der Schlamassel wohl bis zum Hals!
Die Florianijünger fuhren also zum Stall und retteten die Tollpatsche mittels Flaschenzug aus ihrem „Schlammbad“.
Tiere blieben unverletzt
Ein hinzugezogener Tierarzt konnte feststellen, dass die Tiere bei ihrem Absturz glücklicherweise nahezu unverletzt geblieben sind. Sie werden sicherheitshalber einige Tage ärztlich beobachtet.
