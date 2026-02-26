Wann Kärnten einen neuen Landeshauptmann bekommt

„Diese hohe Ehrung erfüllt mich mit großer Demut. Sie gilt nicht nur mir, sondern all jenen, die gemeinsam mit mir für unser Bundesland und unsere Republik gearbeitet haben“, bedankte sich Kaiser. Aus dem Büro Kaiser heißt es: „Die Verleihung unterstreicht die überregionale und bundesweite Bedeutung von Kaisers Wirken und setzt zugleich ein Zeichen der Anerkennung für 13 Jahre an der Spitze des Landes Kärnten.“