Nein von Teamchef Ralf Rangnick brachte nur Sieger

Von Armutszeugnis und Notlösung war bei der Verpflichtung von Kompany, für den man 12 Millionen Euro Ablöse an Burnley zahlte, zu lesen. Heute ist er der erste Trainer seit Pep Guardiola, der länger als 20 Monate in München überleben wird. Weil er viele große Egos unter einen Hut bringt, mit hoch stehender Abwehrlinie (im Schnitt über 43 Meter vor dem eigenen Tor) und intensivem Gegenpressing Erfolg hat. Mit einem Sieg gegen Dortmund am Samstag wäre der nächste Meistertitel fast fix. Während Österreich unter Rangnick der ersten WM-Teilnahme seit 1998 entgegenfiebert – so brachte sein damaliges Nein zu den Bayern nur Sieger.