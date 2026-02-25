Ross Antony: „Am Parkett werde ich alles geben!“

Apropos „Dancing Stars“ – Du bist ja jetzt bei „Let‘s Dance“ mit dabei...

Ich freue mich riesig – aber ich habe auch großen Respekt. Jetzt muss ich selbst tanzen und nicht beurteilen. Viele, die schon dabei waren, haben mir erzählt, wie hart das Training ist. Das Gute: Mein Körper wird sicher in Topform sein. Ich werde alles geben und hoffe natürlich, dass meine Schnuckis für mich anrufen, damit ich möglichst viele verschiedene Tänze zeigen kann.