OÖ hat in der Ukraine den Wiederaufbau im Fokus

Der Termin am Dienstag in Linz wurde intensiv vorbereitet: Immerhin gilt es, die Sicherheit des hohen Vertreters aus der Ukraine zu garantieren. Zweimal musste der Gouverneur der Region Odessa, Oleh Kiper, seinen Besuch absagen, jetzt klappte es. Oberösterreich ist ein Partner der vom Krieg gezeichneten Region am Schwarzen Meer. Erst in der Nacht auf Montag gab es einen russischen Angriff auf die Infrastruktur in der Hafenstadt Odessa, bei der mindestens zwei Menschen getötet wurden – die „Krone“ hat darüber berichtet.