52-Jährige in U-Haft

Vor Attacke auf Ex vier Flaschen Vodka getrunken

Oberösterreich
25.02.2026 05:00
Die Frau sitzt in der JA Linz.
Die Frau sitzt in der JA Linz.(Bild: Constantin Handl)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Am Wochenende kam es in Linz zu einer Messerattacke zwischen einem 44-Jährigen und seiner Ex-Lebensgefährtin. Dabei griff die 52-Jährige zu der Waffe und stach auf den Deutschen ein. Vor der Tat soll die Frau – laut eigener Aussage – vier Flaschen Wodka getrunken haben.

Es war offenbar jede Menge Alkohol im Spiel, als eine Ukrainerin am Sonntag in Linz mit einem 30 Zentimeter langen Messer auf ihren Ex-Lebensgefährten (44) losging. Er wurde im Spital behandelt, ist außer Lebensgefahr. Gegen die 52-Jährige wird wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt.

Aus Mitleid hereingelassen
Zur Vorgeschichte: Die Frau hatte in der Früh bei dem Deutschen angeläutet, der sie – laut eigener Aussage – nur aus Mitleid in seine Wohnung gelassen habe. Denn die Ukrainerin behauptete, dass sie bereits vier Flaschen Wodka getrunken hätte. Ob das der Wahrheit entsprach, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

In anderes Zimmer geflüchtet
Aufgrund der starken Alkoholisierung riet der Deutsche seiner Ex-Freundin, sich im Bett schlafen zu legen. Ohne Vorwarnung soll sich die 52-Jährige aus der Spüle in der Küche ein Messer geschnappt und dem Mann auf Höhe der Brust einen Stich versetzt haben. Dem Verletzten gelang es, der Ukrainerin die Waffe wieder zu entreißen. Doch als sie daraufhin zu einem weiteren Messer griff, flüchtete der 44-Jährige in ein anderes Zimmer und alarmierte die Polizei.

Lesen Sie auch:
Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.
In die Brust
Ex-Freundin (52) sticht mit Messer auf Mann ein
22.02.2026

Die 52-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen, machte zum Motiv vorerst aber keine Angaben. Sie wurde in die Justizanstalt Linz gebracht – die Staatsanwaltschaft beantragte die U-Haft, der am Dienstag stattgegeben wurde.

Oberösterreich
25.02.2026 05:00
Oberösterreich

52-Jährige in U-Haft
Vor Attacke auf Ex vier Flaschen Vodka getrunken
