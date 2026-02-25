Vor Attacke auf Ex vier Flaschen Vodka getrunken

In anderes Zimmer geflüchtet

Aufgrund der starken Alkoholisierung riet der Deutsche seiner Ex-Freundin, sich im Bett schlafen zu legen. Ohne Vorwarnung soll sich die 52-Jährige aus der Spüle in der Küche ein Messer geschnappt und dem Mann auf Höhe der Brust einen Stich versetzt haben. Dem Verletzten gelang es, der Ukrainerin die Waffe wieder zu entreißen. Doch als sie daraufhin zu einem weiteren Messer griff, flüchtete der 44-Jährige in ein anderes Zimmer und alarmierte die Polizei.