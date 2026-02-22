Ex-Freundin (52) sticht mit Messer auf Mann ein

Der 43-jährige deutsche Staatsbürger aus Linz wählte am Sonntag gegen 9:50 Uhr den Polizei-Notruf und gab an, dass er soeben von seiner 52-jährigen ukrainischen Ex-Lebensgefährtin aus Leonding mit einem Messer attackiert und verletzt worden sei. Beim Eintreffen der Polizisten wurde der 43-Jährige im Stiegenhaus des Hauses mit einer Stichverletzung in der Brust angetroffen, erstversorgt und wenig später in das Kepler Uniklinikum gebracht