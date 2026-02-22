Ex-Freundin (52) sticht mit Messer auf Mann ein

Messerattacke in Linz, und diesmal war eine Frau die Täterin. In der Wohnung ihres ehemaligen Lebensgefährten (43) stach einen 52-Jähriger aus Leonding am Sonntag gegen 10 Uhr mit einem Küchenmesser zu und verletzte den Mann. Das Motiv ist noch unklar.
Der 43-jährige deutsche Staatsbürger aus Linz wählte am Sonntag gegen 9:50 Uhr den Polizei-Notruf und gab an, dass er soeben von seiner 52-jährigen ukrainischen Ex-Lebensgefährtin aus Leonding mit einem Messer attackiert und verletzt worden sei. Beim Eintreffen der Polizisten wurde der 43-Jährige im Stiegenhaus des Hauses mit einer Stichverletzung in der Brust angetroffen, erstversorgt und wenig später in das Kepler Uniklinikum gebracht
Täterin saß in der Küche
Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt noch mit der Tatwaffe, einem Küchenmesser, in der Wohnung des 43-Jährigen, sie wurde festgenommen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde die 52-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
