Erneut Streik in den Ordensspitälern in OÖ

Nächste Verhandlungsrunde schon geplant

Damit bleibt es beim lähmenden Patt – was am 3. März erneut die Patienten zu spüren bekommen werden. Denn wie bereits beim Streik im Jänner werden auch da wieder Operationen verschoben werden müssen. Nach dem Streik ist aber vor der nächsten Verhandlungsrunde – sie soll am 12. März stattfinden.