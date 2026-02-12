Gehaltspoker in Spitälern: Betriebsrat angezeigt

„Es wird versucht, Leute gegenseitig aufzuhussen“

Die Diskrepanzen sind auch innerhalb der Belegschaft immer deutlicher zu spüren. Erwin Deicker, Betriebsratsvorsitzender des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Linz, stellt sich gegen die Aktion der Gewerkschaft, die Unterstützung von einer Berliner Agentur hat. „Es ist nicht gut, dass hier versucht wird, die Leute gegenseitig aufzuhussen. Das gefällt mir gar nicht.“ Deicker stellte sich von Beginn an gegen den damaligen Streik. Ob das etwas mit einer aktuellen Anzeige gegen ihn zu tun hat, kann er zwar nicht beweisen, er nimmt es aber an.