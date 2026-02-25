Vorteilswelt
Kolumnist Andi Herzog

Was die Burschen zeigen, macht große Lust auf WM

Fußball National
25.02.2026 12:30
Teamkapitän David Alaba hält bei 111 Einsätzen für Österreich.
Teamkapitän David Alaba hält bei 111 Einsätzen für Österreich.(Bild: Krone KREATIV/Gepa Pictures/Armin Rauthner)
Porträt von Andreas Herzog
Von Andreas Herzog

Die Vorfreude bei den Fans ist groß, die Kicker steigern diese mit ihren jüngsten Auftritten nochmals: Christoph Baumgartner, Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch haben knapp vier Monate vor der WM ihr Visier richtig gut eingestellt, lassen auch auf Tore für Österreich in den USA hoffen. „Krone“-Kolumnist Andi Herzog analysiert die Lage – und hat eine klare Meinung zu David Alaba. 

Noch 112 Tage sind es bis zu unserem Auftaktspiel bei der WM gegen Jordanien – was einige unserer Leistungsträger derzeit abliefern, macht richtig Lust auf die WM. Siehe Christoph Baumgartner, der in Leipzig bei 14 Saisontoren hält, eine echte Führungsrolle eingenommen hat.

Fußball National
25.02.2026 12:30
