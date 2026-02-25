Was die Burschen zeigen, macht große Lust auf WM

Austria-Stürmer Boateng fällt einige Wochen aus
OP am Donnerstag
Die Vorfreude bei den Fans ist groß, die Kicker steigern diese mit ihren jüngsten Auftritten nochmals: Christoph Baumgartner, Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch haben knapp vier Monate vor der WM ihr Visier richtig gut eingestellt, lassen auch auf Tore für Österreich in den USA hoffen. „Krone“-Kolumnist Andi Herzog analysiert die Lage – und hat eine klare Meinung zu David Alaba.
Noch 112 Tage sind es bis zu unserem Auftaktspiel bei der WM gegen Jordanien – was einige unserer Leistungsträger derzeit abliefern, macht richtig Lust auf die WM. Siehe Christoph Baumgartner, der in Leipzig bei 14 Saisontoren hält, eine echte Führungsrolle eingenommen hat.
