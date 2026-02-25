Was die Burschen zeigen, macht große Lust auf WM

Die Vorfreude bei den Fans ist groß, die Kicker steigern diese mit ihren jüngsten Auftritten nochmals: Christoph Baumgartner, Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch haben knapp vier Monate vor der WM ihr Visier richtig gut eingestellt, lassen auch auf Tore für Österreich in den USA hoffen. „Krone“-Kolumnist Andi Herzog analysiert die Lage – und hat eine klare Meinung zu David Alaba.