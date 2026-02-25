„So muss er sich nicht anhören, wie gut Papa war“

Mit seinen 2,13 Metern war er in den 1990ern einer der Größten in der Liga. Mit fünf Meister- und vier Cup-Titeln einer der Erfolgreichsten. Eine echte Legende. Als Basketballer mit UKJ St. Pölten. Ab Freitag greift Sohn Paul nach seinem ersten Pokal – allerdings als Volleyballer, mit Waldviertel ist der 2,10-m-Hüne beim Cup-Final-4 in Amstetten im Einsatz.