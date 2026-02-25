Italien vollstreckt Alkolock auch für Österreicher

Seit dem 25. Februar 2026 bestraft der verschärfte Straßenverkehrskodex nicht mehr nur Trunkenheit am Steuer, sondern geht einen Schritt weiter. Der Alcolock ist ein Alkoholmessgerät, das mit der Zündung des Autos verbunden ist. Bevor der Schlüssel gedreht werden kann, muss geblasen werden. Erkennt das Gerät Alkohol im Atem, startet der Motor nicht. Länder wie die USA oder Schweden haben das Gerät bereits im Einsatz, in Österreich scheiterte ein Vorstoß 2017 zunächst. Der Verkehrsminister wollte damit die Länge der Führerscheinabnahme verkürzen.