Korb fällt in Tiefe
Arbeiter sterben bei Absturz in Windrad-Turm
Tödlicher Arbeitsunfall beim Bau einer Windkraftanlage in Deutschland: Zwei Arbeiter stürzten am Mittwoch im Inneren eines 100 Meter hohen Turms ab, für sie kam jede Hilfe zu spät.
Die jeweils 32 Jahre alten Männer befanden sich in einem Arbeitskorb, als dieser gegen 4.45 Uhr aus großer Höhe in die Tiefe fiel. Die Monteure führten gerade Arbeiten im oberen Teil des Turms durch. Augenzeugen des Unfalls gibt es nicht, allerdings hörten die Kollegen der Männer einen lauten Aufprall.
Monteure waren sofort tot
Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen an, konnten den Verunglückten jedoch nicht mehr helfen. Im Bericht der Polizei heißt es: „Sie waren offenbar sofort tot“.
Der Windpark in Birstein im deutschen Bundesland Hessen befindet sich derzeit in Bau, der Spatenstich war erst im September 2025 erfolgt. Die Anlage soll noch heuer in Betrieb gehen.
