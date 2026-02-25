Arbeiter sterben bei Absturz in Windrad-Turm

Die jeweils 32 Jahre alten Männer befanden sich in einem Arbeitskorb, als dieser gegen 4.45 Uhr aus großer Höhe in die Tiefe fiel. Die Monteure führten gerade Arbeiten im oberen Teil des Turms durch. Augenzeugen des Unfalls gibt es nicht, allerdings hörten die Kollegen der Männer einen lauten Aufprall.