Böhler-Ärzte siegreich: Schockraum bleibt

Auch wenn die AUVA den Böhler-Schockraum nur als Sicherheitsnetz für kleinere Eingriffe einstufen will – in der Klinik sieht man sich wieder voll im Rennen: „Ein Unfallspital kann man nicht lauwarm betreiben“, heißt es dort, und: „Wir werden uns nicht wehren, wenn uns die Rettung anruft.“ Der Alltag der Unfallversorgung werde zeigen, „dass man uns nicht wegdiskutieren kann“.