Familienvater steckte kopfüber im Tiefschnee – tot

Ähnliches Drama in St. Anton

Bereits Anfang dieser Woche war es in St. Anton am Arlberg zu einem ähnlichen Unglück gekommen. Ein 18-jähriger Österreicher kam im freien Skiraum zu Sturz, blieb kopfüber im Tiefschnee stecken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Trotz rascher Rettungskette und Tau-Bergung durch den Notarzthubschrauber starb der junge Mann im Krankenhaus.