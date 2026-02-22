Familienvater steckte kopfüber im Tiefschnee – tot

Es waren dramatische Szenen, die sich Samstagnachmittag im Skigebiet Zillertal Arena in Tirol abgespielt hatten: Ein Niederländer (52) fuhr in den freien Skiraum, stürzte und blieb kopfüber im Tiefschnee stecken. Ehefrau und Tochter schlugen Alarm, nachdem er nicht am Treffpunkt erschienen war. Am Abend verstarb der Mann in der Innsbrucker Klinik.
Das Unglück ereignete sich gegen 15.45 Uhr im Gemeindegebiet von Rohrberg. Der 52-jährige Niederländer sei mit seiner Frau und seiner Tochter auf der rot markierten Piste Nr. 13a talwärts gefahren, als er sich plötzlich entschied, alleine in den freien Skiraum zu fahren.
Plötzlich nicht mehr erreichbar
Es war eine fatale Entscheidung! „Als der Niederländer nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien und auch telefonisch nicht erreichbar war, alarmierte die Frau die Bergbahnmitarbeiter“, schilderte die Polizei.
Gegen 16.15 Uhr konnten diese den Skifahrer auf Höhe der „Gründlalm“, circa sieben Meter außerhalb der Piste im freien Gelände auffinden. Der 52-Jährige steckte kopfüber im Schnee! „Er wurde freigeschaufelt und sofort reanimiert“, so die Ermittler weiter. Am Sonntag tauchten Bilder von der Unfallstelle auf.
Hubschrauberflug nicht möglich
Die Reanimation sei anschließend vom eingetroffenen Notarzt des Notarzthubschraubers „Martin 7“ übernommen worden. Nach einer erfolgten terrestrischen Bergung – ein Flug mit dem Helikopter war aufgrund der schlechten Sicht offenbar nicht möglich – wurde das Opfer mit einem Rettungswagen in die Klinik Innsbruck gebracht.
Überlebenskampf verloren
Dort verlor der Niederländer den Überlebenskampf. Wie die Polizei am Sonntag auf „Krone“-Nachfrage erklärte, sei der 52-Jährige noch am Samstag in den Abendstunden verstorben.
Ähnliches Drama in St. Anton
Bereits Anfang dieser Woche war es in St. Anton am Arlberg zu einem ähnlichen Unglück gekommen. Ein 18-jähriger Österreicher kam im freien Skiraum zu Sturz, blieb kopfüber im Tiefschnee stecken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Trotz rascher Rettungskette und Tau-Bergung durch den Notarzthubschrauber starb der junge Mann im Krankenhaus.
