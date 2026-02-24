Schwäne auf Gleisen sorgten für Verspätung bei ÖBB

Gemütlich ist anders, trotzdem beschlossen zwei Schwäne Dienstagmittag, die Bahngleise zwischen Salzburg Hauptbahnhof und der Station Salzburg-Mülln-Altstadt zu ihrem neuen Zuhause zu machen – jedoch mit nur kurzem Erfolg. Die Tierrettung entfernte die Vögel.
Gegen 12.30 Uhr wurden die Tiere im Gleisbereich zwischen dem Salzburger Hauptbahnhof und der Station Salzburg-Mülln-Altstadt gemeldet. Der Bahnverkehr wurde daraufhin in diesem Abschnitt eingestellt.
Gemeinsam konnten ÖBB-Einsatzleiter, Polizei und Tierrettung die beiden Schwäne aus dem Gleisbereich bringen.
Bei der Bergung fiel auf, dass beide Vögel Verletzungen an Flügeln und Schwimmfüßen hatten. Die Tierrettung kümmert sich nun um die Genesung des Schwans.
Die weitere Beobachtung und Versorgung übernimmt Alexander Maritsch vom Verein „Schwanenschutz Salzkammergut“.
Der Zugverkehr wurde kurz nach 13 Uhr wieder aufgenommen.
